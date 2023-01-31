Nothing Phone (2) çıkış tarihi belli oldu

Nothing Phone (1) eşsiz tasarımı ve olağanüstü aydınlatma düzeni ile geçtiğimiz yıl piyasaya çıktı. Nothing’in ilk akıllı telefon modeli olan başlangıç segmentli bu cihaz, çok yakında yerini yeni modele bırakacak. Nothing Phone (2) için geri sayım başlarken; heyecanla beklenen telefonun selefine göre çok daha güçlü özellikler ile karşımıza çıkacağı tahmin ediliyor. Premium segmentli bir model olarak lanse edileceği düşünülen cihazın Apple ve Samsung gibi teknoloji devleri ile rekabet edeceği öne sürülüyor.

OnePlus’ın eski kurucu ortağı ve Nothing CEO’su Carl Pei, şirketin heyecanla beklenen ikinci nesil akıllı telefon modeli ile ilgili Inverse’e konuştu. Pei, cihazın çok yakında Amerika Birleşik Devletleri pazarında rekabet etmeye hazırlandığını açıkladı.

Cihazla alakalı olarak şirket yöneticisi, “ABD pazarını bir numaralı önceliğimiz yapmaya karar verdik” dedi. Geçen yıl piyasaya çıkan Nothing Phone (1)’in ABD’de yeterince ses getirmemesinin nedenini, kısıtlı bir ekip ile çalıştıklarına yoran Pei, şimdi şirketin daha güçlü bir ekip oluşturmaya ve ürün yelpazesini genişletmeye odaklandığını bildirdi. Pei, firmanın bir sonraki iş aşamasına geçebilmesi için artık daha sağlam temeller üzerinde olduğunu aktardı.

Nothing Phone (2) çıkış tarihi ne zaman olacak?

Merakla beklenen yeni akıllı telefon modeli ile ilgili ilk defa basına konuşan Carl Pei, verdiği röportajda Nothing Phone (2) çıkış tarihi üzerine üzerine de açıklamada bulundu. Cihazın bu yılın sonlarında piyasaya sürüleceğini doğrulayan şirket yöneticisi, hayranlarında şimdiden büyük bir heyecan oluşturdu. Cihazın birinci nesil modelden daha kaliteli olacağını vurgulayan Pei, son derece güçlü bir model ile raflarda boy göstereceklerini ifade etti.

Yine de yeni modelini ‘amiral gemisi’ olarak adlandırmayacaklarını dile getiren Carl Pei, cihazın Samsung ve Apple gibi endüstri devlerine karşı koyabilecek özellikler taşıyacağını aktardı. Kısa süre içinde büyük bir başarıya ulaştıklarını kaydeden isim, 2022 yılında, bir önceki seneye kıyasla gelirlerini yaklaşık 10 kat artırdıklarını savundu. Buna bağlı olarak, Nothing’in denizaşırı pazarlardaki büyümesine işaret etti.

Nothing Phone (1) etkileyici tasarımıyla fark yaratmıştı

Geçtiğimiz yılın temmuz ayında piyasaya sürülen Nothing Phone (1) etkileyici tasarımıyla gözleri üzerine çekti. Android dünyasında görünümü ile fark yaratmayı başaran akıllı telefon modeli 6,55 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği ve 700 nit maksimum parlaklıkla karşımıza çıktı 1080 x 2400 piksel çözünürlükle gelen telefonda Corning Gorilla Glass 5 cam koruma teknolojisine yer verildi.

Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G (6 nm) işlemciden güç alan birinci nesil Nothing telefonu, Android 12 tabanlı Nothing OS 1.1.7 kullanıcı arayüzüyle karşımıza çıktı. 128 GB ve 256 GB dahili depolama alanı ile 8 GB ve 12 GB RAM kapasitesi eşleştirildi. Ön tarafta 16 MP selfie kamerası yer alırken; arka kısımda ise 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı lense yer verildi. 4500 mAh pil kapasitesiyle çalışan telefonda 33 watt hızlı şaj desteği sunuldu.