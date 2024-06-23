Nostalji tutkunları için Windows 95’li Pocket 386 dizüstü bilgisayar duyuruldu

Microsoft tarafından 1995 yılında piyasaya sürülen Windows 95 işletim sistemi bir döneme tam anlamıyla damgasını vurmuştu. Etkileyici bir kullanıcı arayüzüne ev sahipliği yapan ve “Başlat Menüsü” gibi ilklere imza atan yazılım milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Hızlı performansı ve geniş donanım uyumluluğuyla öne çıkan sistem yıllar sonra bir bilgisayarda yeniden hayat buldu.

Çin merkezli bir teknoloji şirketi olan DZT’s Store tarafından üretilen Pocket 386 nostalji tutkunlarına hitap eden retro bir dizüstü bilgisayar olarak lanse ediliyor. Windows 95 işletim sistemiyle çalışan bu cihaz, nostaljik oyunları oynamak ve geçmiş anılarını tazelemek isteyen kullanıcılar için kompakt bir seçenek olarak dikkatleri üzerine çekiyor. İşte cihazla ilgili merak edilen tüm detaylar…

Pocket 386 retro oyunlar için nostaljik bir deneyim sunuyor

TomsHardware’ın haberine göre 16:9 en boy oranına sahip olan Pocket 386’da 7 inçlik bir IPS LCD ekran yer alıyor. Yamaha imzalı bir ses kartıyla karşımıza çıkan üründe 40 MHz 386 SX işlemci taşınıyor. 8 MB DRAM bellekle gelen ve değiştirilebilir VGA karta sahip olan dizüstü bilgisayar, aynı zamanda isteğe bağlı olarak 4:3 oranlı bir ekran deneyimi de sunuyor.

Son derece kompakt bir yapıya sahip olan ürün 21 x 12 x 3 cm boyutlarında geliyor. Bu sayede kullanıcılar -her zaman doğru bir tercih olmasa da- cihazı rahatlıkla çantasında taşıyabiliyor. Satın alma işlemi esnasında tüketicilerin ayrıca Windows 3.11 veya Windows 95 arasında bir tercihte bulunmalarına izin veriliyor.

Pocket 386 her yönüyle kullanıcılara nostaljik bir deneyim yaratmakta kararlı görünüyor. Eski tip bir mouse ile anılarınızı tazeleyebileceğiniz ürün, aynı zamanda CRT monitör desteği de sunuyor. Bunun için bilgisayarda PS/2 VGA bağlantı girişi yer alıyor.

Peki ya böyle bir retro bilgisayar kullanıcıların ne işine yarayacak? Nostaljik hisler taşıyan bu cihaz, çoğunlukla retro oyun hayranlarının ilgisini üzerinde çekecek gibi görünüyor. Eski birçok kaliteli oyunu oynayabileceğiniz ürün Doom, Wolfenstein 3D, Commander Keen 4: Secret of the Oracle ve Test Drive 3 gibi oyunları başarıyla çalışıyor.

Şu anda AliExpress üzerinden satın alabileceğiniz Pocket 386’nın fiyatı 300 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Siyah ve şeffaf olmak üzere iki ayrı seçenekte satılan ürün TTL-RS232 adaptörü ve 12W şarj cihazıyla birlikte tüketicilere ulaştırılıyor.