Nostalji rüzgarı: Prison Break tüm bölümleri ile Netflix’e geldi

Zengin içerik kütüphanesi ile adından sıkça söz ettiren ve ülkemizde çok sayıda aboneye sahip olan Netflix popüler bir diziyi daha bünyesine ekledi. Son dönemlerde birçok kült diziyi kütüphanesine dahil eden Netflix platformu Lost, Breaking Bad, Dexter ve Seinfeld gibi izlenme rekorları kıran dizilerden sonra şimdi de Prison Break dizisini kullanıcılarına sundu.

Prison Break tüm bölümleri ile Netflix kütüphanesine eklendi. Şu anda Türkiye’de yalnızca Netflix’te yer alan dizi, 5 sezonluk geniş külliyatıyla platformda boy göstermeye başladı. Wentworth Miller’ın başrolünü üstlendiği dizi şimdiden platformda büyük bir ilgi görmeyi başardı.

Prison Break nereden ve nasıl izlenir?

2005 yılında hayatımıza giren Prison Break dizisi dünya çapında milyonlarca izleyicinin favori dizilerinden bir tanesi olarak tanınıyor. Hapishaneden kaçış temasını ustalıkla işleyen ve adından sıkça söz ettirerek adeta modern bir klasik haline gelen yapımı izlemek için Netflix’te aktif bir aboneliğe sahip olmanız gerekiyor.

Prison Break izlemek için işten kaçışımı planlıyorum. Prison Break şimdi Netflix'te. pic.twitter.com/0UtxccVR7l — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) September 4, 2024

Eğer bir Netflix aboneliğiniz varsa herhangi bir yerden diziyi kolaylıkla izlemeniz mümkün. Akıllı telefon, tablet, bilgisayar ya da akıllı televizyonunuzdan Netflix’i açtıktan sonra arama kısmına girip “Prison Break” yazmanız yeterli olacak. Sonrasında dizinin istediğiniz bölümünü istediğiniz an rahatlıkla seyredebilirsiniz.

Prison Break konusu

Prison Break Netflix Türkiye’ye gelmesi ile birlikte şimdiden çok sayıda internet kullanıcısını bünyesine çekmeyi başardı. Bununla birlikte platforma halihazırda abone olan bazı kullanıcılar da Prison Break’in konusu ve detaylarını merak etmeye başladı.

Sevilen dizi, kardeşini hapishaneden kurtarmak adına zekice bir kaçış planı yapan Michael Scofield (Wentworth Miller) karakterine odaklanıyor. Scofield, işlemediği bir suç yüzünden idam cezasına çarptırılan kardeşi Lincoln Burrows’u kurtarmak için hayatı pahasına bir plana girişiyor ve olaylar gelişiyor.

İşinde oldukça başarılı bir mühendis olan Michael Scofield hapishaneden kaçış planını vücuduna dövme yapıyor. Ardından basit bir banka soygunu planı yapıp isteyerek kendini hapse sokuyor. Bunun üzerine mahkumlarla iş birliği yapan Scofield kaçış planını gerçekleştirmek için kafasındaki planı adım adım işlemeye başlıyor.

Prison Break oyuncuları

Prison Break oyuncu kadrosunda Wentworth Miller ve Dominic Purcell ikilisinin yanı sıra ayrıca Sarah Wayne Callies, Amaury Nolasco, Robert Knepper, Rockmond Dunbar ve William Fichtner gibi tecrübeli isimleri bir araya getiriyor. Toplam 5 sezondan oluşan dizi 92 bölümlük arşiviyle artık Netflix Türkiye platformundan seyredilebiliyor.

Prison Break Netflix kütüphanesine eklenmesiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Peki ya siz bu popüler dizi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikir ve düşüncelerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.