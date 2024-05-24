Nokia’nın sahibinden yeni telefon: HMD Aura tanıtıldı

Nokia’nın sahibi olarak bilinen HMD Global uygun fiyatlı yeni akıllı telefon modelini duyurdu. Son zamanlarda eski Nokia modellerini restore ederek yeniden piyasaya süren şirket, giriş seviyesi telefon pazarına hitap eden HMD Aura cihazıyla beğeni topladı. Tasarım açısından alışıldık bir görünüme sahip olan model, fiyatının hakkını veren özellikleri ile de dikkat uyandırdı.

HMD’nin yeni telefonu Avustralya pazarında piyasaya sürüldü. Yakında diğer ülkelerde de raflara gelmesi beklenen HMD Aura’nın öne çıkan teknik özellikleri arasında 13 MP’lik ana kamerası ve 5.000 mAh’lik kullanıcı dostu pil gücü yer alıyor. İşte cihazla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

HMD Aura özellikleri

Ekran: HD çözünürlüklü 6,56 inç IPS LCD ekran

HD çözünürlüklü 6,56 inç IPS LCD ekran İşlemci: Unisoc SC9863A1

Unisoc SC9863A1 RAM kapasitesi: 4 GB RAM

4 GB RAM Dahili depolama alanı: 64 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği

64 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği Selfie kamerası: 5 MP ön kamera

5 MP ön kamera Arka kamera: 13 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

13 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü Bağlantı: 4G bağlantısı, Bluetooth 4.2, Wi-Fi ve P2 kulaklık girişi

4G bağlantısı, Bluetooth 4.2, Wi-Fi ve P2 kulaklık girişi Batarya kapasitesi: 10 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

10 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 13

Yeni HMD telefonu 16:9 en boy oranına sahip 6,56 inç IPS LCD ekranla geliyor. HD+ çözünürlük kalitesiyle ideal bir mobil deneyim için kapı aralanıyor. Ön tarafta su damlası çentikli bir tasarım sunan ürün, kalın bir çerçeve oranı uyguluyor.

HMD Aura modeli Unisoc SC9863A1 (28 nm) yonga setinden güç alıyor. Performans açısından karşılaştırma yapmak isteyenler için daha önce bu işlemciyi Blackview A52, Infinix Smart 7, Nokia C12, C12 Plus ve C12 Pro modellerinde de gördüğümüzü belirtmekte yarar var.

Arka tarafta dikey olarak yerleştirilen çift kamera setine sahip cihaz, 13 MP ana kamerayla fiyatına göre ideal bir fotoğrafçılık performansı sunuyor. Buna ek olarak 2 MP’lik bir derinlik sensörü yer alıyor. Telefonun ön tarafında ise 5 MP’lik selfie kamerası bulunuyor.

10 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil kapasitesi sunan HMD cihazında Bluetooth 4.2, çift bantlı Wi-Fi ve P2 standart kulaklık girişi yer alıyor. Cihaz kutudan çıktığı gibi Android 13 işletim sistemiyle hizmet sağlıyor.

HMD Aura fiyatı

Yeşil ve mor olmak üzere iki renk seçeneğiyle gelen HMD Aura’nın fiyatı belli oldu. Cihaz 180 Avustralya Doları fiyat etiketiyle listelenecek. Bu rakamlar vergiler hariç yaklaşık 3 bin 800 TL’ye tekabül ediyor.

Son olarak HMD’nin bir döneme damgasını vuran Microsoft Lumia akıllı telefon serisini yeniden hayata geçirmek üzere çalıştığı biliniyor. Lumia’nın yenilenmiş versiyonu için şirketin çalışmalarının sürdüğünü belirtmekte yarar var.