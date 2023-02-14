Infinix Smart 7 giriş seviye donanımıyla piyasaya çıktı

Infinix Smart 7 bugün resmen piyasaya tanıtıldı. Giriş seviyesi donanımı ile dikkatleri üzerine çeken akıllı telefon modeli, şık tasarımı ve bütçe dostu yapısıyla beğeni topladı. Cihazın öne çıkan özellikleri arasında 6,6 inçlik büyük ekranı ve geniş batarya kapasitesi yer alıyor. Telefonla alakalı merak edilen neredeyse tüm detaylar netlik kazanıyor. Halen daha modele performans sağlayacak olan işlemci ve telefonun satış fiyatı belli olmasa da açıklanan ayrıntılar, cihaza dair akıllardaki pek çok soru işaretini gidermeye yetiyor.

Infinix Smart 7 özellikleri

Ekran: HD+ çözünürlüğe sahip 6,6 inç TFT ekran, d amla çentik tasarımı ve 60Hz yenileme hızı

İşlemci: Sekiz çekirdekli platform, b ilinmeyen GPU

RAM kapasitesi: 4 GB RAM bellek

Dahili depolama alanı: 64 GB dahili depolama ve genişletilebilir microSD kart girişi

Selfie kamerası: 5 MP ön kamera

Arka kamera: 13 MP sensörlü ana lens ve 0,6 MP sensörlü yardımcı lens

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 eum konnektör Mikro USB 2.0

Batarya kapasitesi: 10W şarjlı 5.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android12 işletim sistemi

Boyutlar: 163,76 x 75,61 x 8,65 mm

Ağırlık: 188 gram

Infinix’in yeni giriş seviyesi akıllı telefon modeli, dengeli özellikler ve düşük maliyete odaklanıyor. Uygun fiyatlı bir telefon olarak cihazda 6,6 inç TFT ekran yer alıyor. 60 Hz yenileme hızı kullanıcılara sunulurken; HD+ çözünürlük kalitesine yer veriliyor. Bunlar dışında tasarımla alakalı öne çıkan herhangi bir detay bulunmuyor.

Ön kısımda, damla şeklinde bir çentik tasarımına yer veriliyor. Şirket burada 5 MP selfie kamerası taşıyor. Bu sayede ideal özçekimler ve video konferans görüşmeleri için alan sağlanmış oluyor. Arka kısımda ise 13 MP ana kamera ve 0,6 MP’lik bir yardımcı lens karşımıza çıkıyor. Yapay zeka algoritması sayesinde başarılı bir görüntü işleme performansı vaat ediliyor.

Infinix Smart 7, 4 GB RAM kapasitesi ve 64 MP dahili depolama alanı ile geliyor. Öte yandan microSD kart girişi sayesinde cihazın depolama alanının genişletilebileceği belirtiliyor. Sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip olan modelin, hangi işlemciyle çalıştığı ise şimdilik kesin olarak bilinmiyor. Muhtemelen bu detay, telefonun resmi olarak satışa sunulması ile birlikte aydınlık kazanacak.

5.000 mAh pil kapasitesi ile birlikte kullanıcılarına uzun ömürlü ve konforlu bir batarya deneyimi vaat eden Infinix, 10 watt hızlı şarj desteği getiriyor. Veri aktarımı ve şarj için Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 ve Micro USB 2.0 konektörüne dayanan bağlantı sistemi bulunuyor. Cihaz kutudan çıkar çıkmaz Android 12 işletim sistemi ile çalışıyor. Ayrıca ilerleyen aylarda telefonun Android 13 güncellemesine hak kazanacağı tahmin ediliyor.

Infinix Smart 7’nin fiyatı şimdilik açıklanmadı. Telefonun ne zaman raflara gelmeye başlayacağı ve ilk olarak hangi ülkelerde satışa çıkacağı gibi detaylar da belirsizliğini korumaya devam ediyor.