HMD Global, Microsoft’un Lumia serisini yeniden başlatacak

2011 yılında Nokia tarafından başlatılan ve 2014’ten 2017’ye kadar Microsoft Mobile çatısı altında faaliyetlerine devavm eden Lumia serisi akıllı telefon ailesi çok yakında HMD Global imzasıyla yeniden hayat bulacak. Şık tasarımıyla bir döneme damgasını vuran cihazlar, Windows Phone ve sonrasında Windows 10 Mobile işletim sistemleriyle tüketiciler için ilgi çekici bir seçenek haline gelmişti. Ancak Android işletim sisteminin pazardaki hegomonyası, Lumia’nın zamansız bir şekilde ortadan kaybolmasına sebep olmuştu. Anlaşılan o ki marka, şimdi küllerinden yeniden doğmaya hazırlanıyor.

Ortaya çıkan son bilgilere göre popüler akıllı telefon serisi çok yakında yeniden tüketicilerle bir araya gelecek. Serinin orijinal tasarım dilini korumaya devam edecek yeni model, Nokia ve Microsoft’un yaptığı stratejik yanlışlıklara girmeden seriyi daha uzun ömürlü bir yapıya kavuşturmaya odaklanacak.

Yeni Lumia telefonu Android işletim sistemiyle çalışacak

Mukul Sharma’nın X platformundan paylaştığı bilgilere göre HDM Global çatısı altında yeni Lumia serisi akıllı telefon modelleri üzerinde çalışılıyor. Heyecanla beklenen cihazın temel olarak orijinal Nokia sürümüyle neredeyse birebir aynı tasarıma sahip olacağı ifade ediliyor. Ancak donanım noktasında telefonun çok sayıda önemli yeniliğe ev sahipliği yapacağı vurgulanıyor.

Yeni Lumia telefonu ile ilgili ortaya çıkan en önemli detaylardan bir tanesi, şirketin Windows Phone işletim sistemini terk edecek olması oluyor. Bunun yerine şirket, pazardaki trende uyum sağlayarak Android işletim sistemini benimseyecek. Bu sayede geçmişteki Lumia modellerinde olduğu şekilde, kullanıcıların çok az sayıda uygulama ve oyun desteğiyle karşılaşması gibi negatif unsurlar olmayacak.

HMD Global Lumia teknik özellikleri

HMD Global imzalı ilk Lumia telefonu PureView teknolojisini destekleyen Full HD+ çözünürlüklü 120 Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekranla gelecek. OZO stereo ses desteğiyle gelecek model, önceki modellere kıyasla çok daha ince kenarlar içerecek. Ön tarafta merkezi kısma konumlandırılmış bir delik çentik detayı yer alacak. Burada 32 MP’lik bir selfie kamerası bulunacak. Arka kısımda ise 108 MP ana kamera ve 2 MP’lik bir yardımcı lens ile gelişmiş bir mobil fotoğrafçılık deneyimi sağlanacak.

Yeni Lumia telefon modelinde Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7s Gen 2 yonga seti taşınacak. Fiyat-performans odaklı bir deneyim sağlaması beklenen cihaz, kullanıcı dostu bir performansla karşımıza çıkacak. Daha önce bu işlemciyi Redmi Note 13 Pro 5G, POCO X6 ve Realme 12 Pro+ gibi modellerde de gördüğümüzü belirtmekte yarar var.

Sarı, mavi, pembe ve yeşil olmak üzere toplamda dört farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesi beklenen HMD Global Lumia telefonu 33 watt hızlı şarj destekli 4.900 mAh’lik bir pil kapasitesi taşıyacak. Son olarak cihazda Bluetooth 5.2 ve temassız ödemeler için NFC destekleri sunulacak.