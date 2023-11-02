Nokia’dan patentin kötüye kullanımı nedeniyle Amazon’a dava

Bir döneme damgasını vuran teknoloji devi Nokia, geçtiğimiz aylarda 5G bağlantı desteğine sahip olan akıllı telefonlarda sahip olduğu patentleri ihlal ettiği iddiasıyla OPPO ve OnePlus markalarına dava açmıştı. Şirket, bu iki markaya dört farklı ülkede 4G ve 5G patentleriyle alakalı soluğu mahkemede almıştı. Nokia için benzer bir dava süreci şimdi ise Amazon firmasıyla yaşanıyor.

Daha önce OPPO, Vivo, OnePlus ve Lenovo gibi birçok marka ile hukuk önünde bir araya gelen Nokia, sahip olduğu bir patenti düzensiz bir şekilde kullandığı iddiasıyla Amazon ile yüzleşecek. Yapılan açıklamaya göre Amazon, Prime Video ve Twitch platformlarında yer alan akış optimizasyonu teknolojileriyle alakalı lisanslar için ödeme yapmayı reddetti. Nokia’nın bu çözümlerinin internet sitelerini daha hızlı ve verimli bir hale getirdiği vurgulanırken, şimdi iki taraf çözümü adalet karşısında arayacak.

Davanın ilk detayları belli oldu

Nokia resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu açıklamada, Amazon’un hangi patent haklarını ihlal ettiğine ilişkin ayrıntılara yer verildi. Nokia’nın yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

“Amazon Prime Video ve Amazon akış cihazları, video sıkıştırma, içerik dağıtımı, içerik önerisi ve donanımla ilgili diğer hususlar gibi teknolojiler de dahil olmak üzere Nokia’nın bir dizi multimedya patentini ihlal ediyor.”

Nokia aynı zamanda Amazon şirketine açmış olduğu davayı da gerekçelendirdi. Son yıllarda gerçekleştirilen araştırma ve geliştirmeye ciddi bir oranda yatırım yaptığını ve bunun için ödüllendirilmek istediğini aktardı. Nokia’nın bu konudaki ifadeleriyse şu şekildeydi:

“Örneğin dikey ve yatay modlar arasında geçiş yaparken cihazınızdaki içeriği optimize etmenin Nokia’nın ürünü olduğunu biliyor muydunuz? Sürükleme hareketi ile bir videoyu hızlı ileri veya geri sarma ve aynı zamanda mevcut sahneyi gösterme de Nokia tarafından icat edildi.”

Nokia kazancını yeni nesil multimedya teknolojilerine ayıracak

Nokia, davayı kazanması halinde Amazon’dan elde edeceği parayı, yeni nesil multimedya teknolojilerinin geliştirilmesine ayıracak. Bu sayede şirket, uzun yıllardır devam eden bir gelir döngüsü oluşturarak maliyetlerini azaltmayı amaçlıyor.

Öte yandan Nokia’nın patent ihlalı nedeniyle dava açtığı tek şirket Amazon olmadı. Amazon’un yanı sıra firma, HP’ye de dava açtı. HP’nin üretmiş olduğu cihazlarda Nokia imzalı video teknolojilerinin yer aldığı öne sürüldü.