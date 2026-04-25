Uygun fiyatlı POCO C81 ve C81x resmen tanıtıldı

POCO C81 ve C81x bütçe dostu fiyatlarıyla tanıtıldı.

Cihazlar 120 Hz yenileme hızına sahip HD+ IPS LCD ekranlarla geliyor.

Her iki model de gücünü Unisoc T7250 işlemciden alırken 4 GB’a kadar RAM desteği sağlanıyor.

POCO C81 ve C81x resmen piyasaya sürüldü. Düşük maliyetli segmente hizmet etme misyonuyla tasarlanan bu cihazlarda güç düğmesine entegre edilmiş bir parmak izi okuyucu bulunuyor.

Ayrıca tasarım açısından arka tarafta hap şeklinde bir kamera modülü bulunurken, ekran ise selfie lensini barındırmak için damla şeklinde bir çentik içeriyor.

POCO C81 serisi neler sunuyor?

FoneArena’nın haberine göre C81 modeli 6,9 inç IPS LCD panele sahipken, C81x cihazında 6,88 inçlik bir panel bulunuyor. Her iki modelde de HD+ çözünürlük ve 120 Hz’e kadar yenileme hızı desteği mevcut.

Günlük görevler için yeterli işlem gücü sağlamak amacıyla her iki modelde de Unisoc T7250 çipi yer alıyor. 4 GB’a kadar RAM ve 64 GB dahili depolama bulunuyor. Kullanıcılar ayrıca MicroSD kart kullanarak hafızayı genişletebiliyor.

Bağlantı özellikleri açısından 4G, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.2 destekleniyor. POCO C81 ve C81x, 13 MP ana arka sensör ve 8 MP ön sensör sunuyor. 5.200 mAh (C81x) ve 6.300 mAh (C81) pillerin yanı sıra Android 16 (C81) ve 15 (C81x) işletim sistemleri yer alıyor.

POCO C81 teknik özellikleri

Ekran: 6,9 inç IPS LCD ekran, HD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Unisoc T7250

RAM kapasitesi: 4 GB RAM

Dahili depolama alanı: 64 GB depolama / MicroSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği

Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

Arka kamera: 13 MP ana kamera

Diğer özellikler: 4G bağlantısı, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 ve IP52 sertifikası

Batarya kapasitesi: 15W şarj destekli 6300 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3 arayüzü

Boyut: 171,79×79,77×8,26 mm

Ağırlık: 208 gram

POCO C81x teknik özellikleri

Boyut: 171,56×79,47×8,15 mm

Ağırlık: 193 gram

Ekran: 6,88 inç IPS LCD ekran, HD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Unisoc T7250

RAM kapasitesi: 3 GB RAM

Dahili depolama alanı: 64 GB depolama / MicroSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği

Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

Arka kamera: 13 MP ana kamera

Diğer özellikler: 4G bağlantısı, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 ve IP52 sertifikası

Batarya kapasitesi: 15W şarj destekli 5200 mAh pil

İşletim sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2 arayüzü

POCO C81 ve C81x fiyatları

POCO C81x modeli 9.999 rupi (yaklaşık 4.700 TL) fiyat etiketiyle sunuluyor. C81’in fiyatı ise 10.999 rupi (yaklaşık 5.200 TL) olarak listeleniyor. Her iki telefon da ilk olarak Hindistan pazarında satışa çıkıyor.