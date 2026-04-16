Xiaomi, POCO C81 Pro’nun özelliklerini “yanlışlıkla” açıkladı

POCO C81 Pro, Xiaomi'nin global sitesinde kısa süreliğine listelendi.

Cihazın 120 Hz yenileme hızına sahip 6,9 inç IPS LCD ekrana sahip olacağı ortaya çıktı.

6.000 mAh pil kapasitesine sahip olan model, 13 MP ana kamera ve 8 MP selfie kamerasıyla geliyor.

Xiaomi’nin yeni bütçe dostu POCO C81 Pro modelinin teknik özellikleri erkenden ortaya çıktı. Henüz resmi olarak tanıtılmayan giriş seviyesi telefon, şirketin global internet sitesinde meydana gelen bir hata sonrası sızdırıldı.

Uygun fiyatlı telefon arayan tüketiciler için öne çıkacak gibi görünen bu cihaz, özellikle de yüksek yenileme hızına sahip geniş ekranı ve büyük batarya kapasitesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. İşte yeni POCO modeliyle alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

POCO C81 Pro teknik özellikleri ortaya çıktı

Ekran: 6,9 inç IPS LCD ekran, HD+ çözünürlük kalitesi, 120 Hz’e kadar yenileme hızı

İşlemci: Unisoc T7250

RAM kapasitesi: 4 GB, 6 GB veya 8 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB dahili depolama alanı ve MicroSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği

Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

Arka kamera: 13 MP ana kamera

Bağlantı: 4G, Wi-Fi ve Bluetooth

Batarya kapasitesi: 15W şarj destekli 6.000 mAh pil

Gizmochina’nın haberine göre POCO C81 Pro modeli 120 Hz yenileme hızına, HD+ çözünürlüğe ve 800 nit’e kadar parlaklığa sahip 6,9 inç IPS LCD ekranla karşımıza çıkacak. Cihaz, giriş seviyesi akıllı telefon pazarına hitap edecek.

Bütçe dostu fiyat etiketine sahip olacak telefon yalnızca 4G bağlantısını destekleyecek. Cihazda 4 GB RAM, 256 GB’a kadar dahili depolama ve microSD kart desteği yer alacak. Modelde Unisoc T7250 çipi bulunacak.

POCO C81 Pro cihazı 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefonda 15W şarj desteği yer alacak. Kamera tarafında ise arkada portre bulanıklaştırma desteği bulunan 13 MP’lik tek bir sensör ve önde 8 MP selfie kamerası sunulacak.

Cihazın kilidini açmak için güç düğmesine entegre edilmiş yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi sensörü bulunacak. Ayrıca muhtemelen Android 15 tabanlı HyperOS yazılımıyla kutudan çıkacak. Cihazda çift SIM kart desteği karşımıza çıkacak.

Xiaomi’nin internet sitesinde açıklanan özelliklere göre POCO C81 Pro’nun Mart ayı başlarında Avrupa’da piyasaya sürülen Redmi A7 Pro’nun yeniden markalanmış bir versiyonu olması muhtemel görünüyor.