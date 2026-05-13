Google Chrome yapay zeka odaklı büyük dönüşüm geçiriyor

Google, Android için Chrome tarayıcısına Gemini modelini doğrudan entegre ediyor.

Şirket, internet sayfaları için otomatik özetleme özelliğini kullanıma sunuyor.

Kullanıcılar artık tarayıcı menüsü üzerinden ulaşabilecekleri AI desteği sayesinde uzun içeriklerin ana fikirlerini saniyeler içinde özetleyebilecek.

Google, Android Show 2026 etkinliğinde sürpriz duyurularla karşımıza çıktı. Bunlardan biri de Android için Chrome tarayıcısına yönelik gelişmiş yapay zeka desteği oldu. Popüler internet tarayıcısı, artık Gemini modellerinin yeteneklerini doğrudan arayüze entegre ederek kullanıcı deneyimini iyileştirecek.

Kullanıcılar, Android için Google Chrome uygulamasında gelişmiş Gemini entegrasyonu sayesinde konforlu bir hizmetten yararlanacak. Artık bir internet sitesini ziyaret ettiğiniz zaman sayfayı sonuna kadar kaydırmak yerine yapay zekadan içeriğin kısa bir özetini çıkarmasını ya da konunun öne çıkan noktalarını özetlemesini talep edebileceksiniz.

Chrome için yeni yapay zeka özellikleri tanıtıldı

İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri’ndeki belirli cihazlar için planlanan bu yeni özellikler, tarayıcıyı ziyaret edilen sayfaların içeriğini anlayabilen kişisel bir asistana dönüştürüyor. Sağ üst köşedeki araç çubuğunda bulunan simgeyi etkinleştirerek, yapay zeka ekranın alt kısmında belirerek metni özetliyor, açıklamalar sunuyor ya da kullanıcının gezindiği siteden ayrılmasına gerek kalmadan soruları yanıtlıyor.

Asistan bir internet sayfasından veri çıkarmanıza ve Google’a eklemenize, Takvime hatırlatıcılar eklemenize ya da Gmail’de kaydedilen ayrıntıları almanıza olanak tanır. Personal Intelligence sayesinde sistem, gizliliği tehlikeye atmadan kullanıcının ilgi alanlarına, ailesine ve evcil hayvanlarına göre özelleştirilmiş destek sunabiliyor.

Bir diğer yeni özellik ise tarama sırasında görsel içerik oluşturmanıza veya değiştirmenize olanak tanıyan Nano Banana modelinin kullanımına yönelik oluyor. Google, bilgilendirici metinleri infografiklere dönüştürmenize ya da boş bir odanın fotoğrafına mobilya eklemek gibi sesli veya metin komutları kullanarak internetteki mevcut görüntüleri düzenlemenize olanak sağlıyor.

Android için Chrome uygulaması zahmetli görevlerin yönetimini kolaylaştıran ve yalnızca AI Pro ve Ultra abonelerine özel olan otomatik navigasyon özelliğini de sunuyor. Sistem, örneğin bir gösteri için bilet bilgilerini analiz edebiliyor ve harici hizmetleri kullanarak otomatik olarak park yeri arayabiliyor.

Platform güvenlik tarafında ise prompt enjeksiyonu gibi tehditlere karşı masaüstü sürümünde zaten mevcut olan korumaları kullanıyor. Google hassas işlemlerin kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesini sağlayarak, otomatik navigasyon işlemleri tamamlamadan ya da sosyal medya platformlarına içerik göndermeden önce yetkilendirme talep ediyor.

