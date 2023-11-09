Nintendo Switch Online abone sayısı belli oldu

Japon oyun devi Nintendo, Nisan ve Eylül 2023 döneminde mevcut mali yılın ilk altı ayına ait mali raporu ile karşımıza çıktı. Nintendo, Switch Online abonelik hizmetinde şu anda 38 milyondan fazla abone sayısı elde ettiklerini duyurdu. Bu dikkat çekici rakamlar ile birlikte şirket, yeni bir dönüm noktasına ulaşmış oldu.

Şirketin açıklamış olduğu veriler ile birlikte Nintendo Switch Online abone sayısı ortaya çıkmış oldu. 40 milyon aboneye yaklaşan platform için şirket aynı zamanda büyük bir vizyon öngörüyor. Mevcut olanı daha da geliştirerek kullanıcı sayısını artırmayı amaçlayan firma, Switch’in çevrimiçi abonelik hizmetini daha da ilgi çekici bir hale getirmek istiyor.

Nintendo Switch Online iki paket seçeneği sunuyor

Nintendo Switch Online abonelik hizmeti şu anda iki farklı seçenek halinde karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi NES, SNES ve Game Boy’dan seçilmiş oyunların yayınlanmasının yanı sıra oyuncuların online oyunlara erişmelerine de imkan tanıyor. Öte yandan Expansion Pack adlı daha pahalı paket ise standart özelliklerin haricinde ayrıca Nintendo 64, Mega Drive ve Game Boy Advance için de destek ve bazı genişletmeler içeriyor.

Nintendo Başkanı Shuntaro Furukawa, ilerleyen süreçte planlarının oyunculara uzun vadede Nintendo Switch konsolunun keyfini çıkarmaları için yeni yollar sunmaya devam etmek ve Nintendo Switch Online’da bulunan içeriği genişletmek olduğunu dile getirdi.

1 hafta ücretsiz deneme seçeneği bulunuyor

Şu anda Nintendo’nun resmi internet sitesinde bu paketler sırasıyla yıllık 19.99 dolar ve 49.99 dolardan oyunculara hitap ediyor. Fakat ilk kez platformu deneyecek olan oyuncular için 7 günlük ücretsiz deneme seçeneği yer alıyor. Bunun için sayfanın üst kısmında yer alan “Try now” butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Bir hafta içinde aboneliğinizi sonlandırdığınız takdirde herhangi bir ücret ödemeden sonrasında hizmetten ayrılmanız mümkün.

Nintendo Switch Online abone sayısı şirket için büyük bir heyecan yaratırken, aynı zamanda son 12 ay içinde el konsoluna 100 milyondan fazla oyuncunun kayıt olduğu ifade edildi. Elde edilen bu rakamların sadece o dönem içinde sistemlerini açan, internete bağlanan ve platformda bir uygulama ya da oyun başlatan kullanıcıları kapsadığı vurgulanıyor.