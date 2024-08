Nintendo Switch dünya çapında 143 milyondan fazla sattı

Japon teknoloji devi Nintendo mali yılın ilk çeyreğine ilişkin raporunu yayınladı. Nintendo’dan gelen bilgilere göre şirket en son nesil oyun konsolu ile etkileyici bir satış başarısı yakaladı. Açıklanan detaylar doğrultusunda Nintendo Switch el konsolu dünya genelinde 143,42 milyon satış bandını geride bıraktı.

Nintendo’nun şimdiye kadarki en uzun ömürlü konsolu olarak da bilinen Switch oyunseverler için sunduğu pratik oyun deneyimi ile büyük ilgi görüyor. Çok yönlü bir yapıya sahip olan cihaz rakiplerine göre nispeten uygun fiyatı, etkileyici performansı, işlevsel tasarımı ve aynı zamanda geniş oyun portföyüyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Nintendo Switch ulaştığı muazzam rakamlara rağmen son dönemde düşüşte

2025 yılının ilk mali çeyreğine ilişkin yayınlanan raporda Nintendo Switch olağanüstü bir satış başarısı elde etmesine rağmen yine de Mart ayının sonu ve Temmuz ayı başı arasındaki dönemde 2,1 milyon adet satış yakaladı. Geçen yılın aynı dönemine göre ise ne yazık ki çarpıcı bir düşüş yaşandı. Bir önceki yıla kıyasla yüzde 46,3 oranında düşüş görülürken, yeni mali yılın ilk çeyreğinde satılan 30,64 milyon adet konsolla birlikte satışlarda yüzde 41,3 düşüş meydana geldi.

Fakat yine de bu olumsuz durum Nintendo için büyük bir problem teşkil etmiyor. Geçen yılın aynı dönemindeki olağanüstü satış rakamlarını özel bir nedene bağlayan şirket, 2023 yılının Nisan ayında dünya çapında sinemalarda vizyona giren The Super Mario Bros. filminin çıkması ve yine aynı yılın Mayıs ayında The Legend of Zelda: Tears of Kindgom filminin yayınlanması sebebiyle konsol satışlarının da patlama yaptığı vurgulandı.

Switch’in halefi yolda

Nintendo’nun son dönemde satışlarda düşüşe geçme sebeplerinden bir diğeri ise şirketin yaptığı stratejik bir hatadan kaynaklanıyor. Bilindiği üzere şirket Switch’in halefi olacak yeni nesil konsol cihazının çok yakında piyasaya çıkacağını, henüz net bir tarih verilmese de 2025’te tüketicilere sunulacağını doğruladı. Hal böyleyken Switch satın almayı düşünen birçok kişi planlarını yeni konsolun çıkışına kadar erteledi.

Tüm bunlara rağmen Nintendo Switch konsolu 143 milyondan fazla satarak tarihin en çok satan konsolları arasında yer alıyor. Nintendo DS ilk sırada yer alırken, PlayStation 2 ise 155 milyon satışla ikinci basamaktan karşımıza çıkıyor. Nintendo, 2025 yılına kadar Switch’in en az 13,5 milyon daha satmasını ve üçüncü sıradan ilk sıraya yükselmesini amaçlıyor. Bu hedefin karşılanması halinde ise cihaz tüm zamanların en çok satan konsolu haline gelecek.

