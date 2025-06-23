AYANEO Pocket S2 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

AYANEO'nun yeni taşınabilir konsol serisi piyasaya sunuldu.

Pocket S2, S2 Pro ve sınırlı sayıda üretilen "Limited Edition" modelleri ön siparişe açıldı.

8.000 mAh pil kapasitesine sahip olan cihaz, Snapdragon G3 Gen 3 çipinden güç alıyor.

AYANEO Pocket S2 ve Pocket S2 Pro taşınabilir konsolları marka tarafından resmi olarak duyuruldu. Şirketin duyurusunun ardından modeller, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon G3 Gen 3 çipiyle oyun seansları için performans, iyi bir tasarım ve yeterli pil ömrü sunabilen çözümler olarak geliyor.

Genel olarak bu çip Qualcomm’un çipi öne çıkan seçeneklerden biri olarak görülüyor. Cihazın performansı yeni ısı dağıtma sistemi tarafından destekleniyor. Bu anlamda 20W TDP’li oyunları çalıştırabiliyor. Ekran IPS tipi, 6.3 inç ve 2K çözünürlükte çalışıyor. Batarya ise 8.000 mAh kapasiteye sahip.

Taşınabilir konsol serisinin yeni “Pro” versiyonu 10.000 mAh pil ve çıkarılabilir bir yön tuşu gibi bazı ayırt edici özelliklere ev sahipliği yapıyor. Aynı şekilde 16 GB RAM ve 1 TB dahili depolama ile daha sağlam yapılandırmalara sahip bir versiyonun kullanılabilirliğini vurgulamakta fayda var. B.Duck ile kombinlenen, daha retro renk stiline ve detaylara sahip olan “Limited Edition” isimli bir versiyonu da bulunuyor.

Marka, Qualcomm’un çipinin geliştirilmesine katıldığını ve sonucun 3,3 GHz’de çalışan Big Core adı verilen 1+5+2 yapısında dağıtılmış sekiz çekirdekli bir bileşen olduğunu söylüyor. Bu sayede önceki nesle kıyasla bu konuda yüzde 10 daha fazla performans vaat ediyor. Genel performansa gelince ise yüzde 30 oranında bir iyileştirmeden söz ediliyor.

AYANEO Pocket S2 serisi teknik özellikleri

Özellik S2 Pro Limited Edition S2 Pro S2 İşlemci Snapdragon G3 Gen 3 Gaming Snapdragon G3 Gen 3 Gaming Snapdragon G3 Gen 3 Gaming Azami performans Maks. TDP 20W Maks. TDP 20W Maks. TDP 20W Ekran 6.3″ 1440P Çerçevesiz IPS Ekran 6.3″ 1440P Çerçevesiz IPS Ekran 6.3″ 1440P Çerçevesiz IPS Ekran Kontrol yapılandırması TMR Elektromanyetik Joystick + Lineer Hall Tetikleyici Master Kontrolcü Kaymaz Dokuya Sahip Tetikleyici ve Omuz Düğmeleri TMR Elektromanyetik Joystick + Lineer Hall Tetikleyici Master Kontrolcü Kaymaz Dokuya Sahip Tetikleyici ve Omuz Düğmeleri TMR Elektromanyetik Joystick + Lineer Hall Tetikleyici Master Kontrolcü Kaymaz Dokuya Sahip Tetikleyici ve Omuz Düğmeleri Bağlantı USB 3.2 Gen 2 Tip-C MicroSD Kart Yuvası 3.5mm Kulaklık Girişi USB 3.2 Gen 2 Tip-C MicroSD Kart Yuvası 3.5mm Kulaklık Girişi USB 3.2 Gen 2 Tip-C MicroSD Kart Yuvası 3.5mm Kulaklık Girişi Titreşim motoru 0815 X-Eksen Lineer Motor 0815 X-Eksen Lineer Motor 0815 X-Eksen Lineer Motor Boyutlar 228.8 × 91 × 15.9 mm 228.8 × 91 × 15.9 mm 228.8 × 91 × 15.9 mm Ağırlık 440g 440g 428g Renk seçenekleri Retro Power / B.Duck Obsidian Black / IceSoul White Obsidian Black / IceSoul White Depolama seçenekleri Retro Power: 16GB RAM + 512GB / 1TB B.Duck: 16GB RAM + 1TB 16GB RAM + 512GB / 1TB 8GB RAM + 128GB (sadece Obsidian Black) 12GB RAM + 256GB Düğme & D-Pad İkili Renk Düğmeleri (Çıkarılabilir D-Pad / 8 Yönlü D-Pad) Aynı Kristal Düğmeler Batarya kapasitesi 10.000 mAh 10.000 mAh 8.000 mAh Şarj gücü 60W PD 60W PD 40W PD

Satış fiyatı ne kadar?

Yeni AYANEO Pocket S2, bir Indiegogo kampanyası aracılığıyla ön siparişe açıldı. Cihaz 624.400 HKD (yaklaşık 3 bin TL) karşılığında listeleniyor.