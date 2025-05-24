Samsung, PlayStation Portable için özel bir çip üretecek

Samsung, PlayStation Portable'a özel bir çip geliştirmek için Sony ile masaya oturdu.

2nm SF2P süreci kullanılarak üretilecek işlemcinin 2028'de seri üretime girmesi bekleniyor.

Bu da merakla beklenen yeni nesil konsol cihazının lansmanını geciktirecek gibi görünüyor.

Yeni nesil PlayStation Portable hakkında ortaya atılan söylenti ve sızıntıların sayısı, konsolun gerçekten var olacağı fikrini giderek daha da olası hale getiriyor. Ancak video oyununun detayları konusunda hala çok fazla fikir ayrılığı var.

Donanım sektörünün tanınmış isimlerinden Jukanlosreve, iddia edilen PlayStation Portable cihazının 2028 yılından önce gelmeyebileceğini iddia ediyor. Bu da konsolun 2027’nin sonlarında PS6 ile birlikte piyasaya sürüleceği yönündeki ilk sızıntılarla çelişiyor.

Yeni söylentilere göre Sony ve AMD, cihazın yonga setini şirketin 2nm SF2P sürecini kullanarak üretmek için Samsung ile bir anlaşma üzerinde görüşüyor. Ancak Güney Kore teknolojisinin seri üretime geçmesi 2028 yılına denk geliyor.

Öte yandan kaynak, şirketlerin hala müzakere aşamasında olduğunu söyleyerek yazısını sonlandırıyor. Yani resmi olmayan bilgiler doğru olsa bile şirketler arasında anlaşma sağlanamaması durumunda bu gerçekleşmeyebilir. Bu nedenle şirketten gelecek bir doğrulama beklediğimizi de ekleyelim.

Sony, TSMC’yi terk mi ediyor?

Lansman penceresindeki değişikliğin yanı sıra, AMD’nin uzun süredir ortağı olan TSMC’yi terk edip tasarımını Samsung’a devretmesinin merak uyandıracağı yönündeki söylentiler de şüphe uyandırıyor.

Ancak bu noktada çok makul bir açıklama, olası üretim fiyatlarında yatıyor. TSMC’nin 2nm prosesi için az ücret talep etmediği artık zaten biliniyor. Öte yandan Samsung, Foundry bölümüne olan ilgiyi yeniden canlandırmakta zorlanıyor ve Sony’ye çok cazip bir anlaşma teklif etmiş olabileceği konuşuluyor.

Eğer fiyat yeterince cazipse, PlayStation sahibi daha yüksek kar marjından yararlanmak için bir sonraki taşınabilir cihazının lansmanını birkaç ay ertelemeye bile karar verebilir. Bu da heyecan uyandıran yeni konsolun lansmanıyla ilgili önceki söylentilerle olan farklılığı açıklayabilir.

Elbette ki şu anda tüm bunların yalnızca birer iddiadan ibaret olduğunu da hatırlatmakta fayda var. PlayStation Portable hakkında resmi bilgilerin ortaya çıkması için henüz daha uzun süre var. Cihazla alakalı yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.