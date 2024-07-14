Switch, Nintendo’nun en uzun ömürlü oyun konsolu oldu

2017 yılında piyasaya çıkan Nintendo Switch oyun konsolu hem taşınabilir hem evde kullanılabilir hibrit yapısıyla şirket tarihine geçti. Japon teknoloji devinin Wii U konsolunda yaşamış olduğu büyük başarısızlığın ardından geliştirilen cihaz, özellikle de Joy-Con isimli farklı oyun modlarına ev sahipliği yapan sistemiyle adından sıkça söz ettirmeyi başardı.

Geniş bir oyuncu kitlesine hitap etmeyi başaran Switch konsolu piyasaya çıktığı ilk ay yaklaşık 3 milyon satış bandını geride bırakarak Wii U konsolunun yaşattığı başarısızlığı unutturdu. Cihaz ilk yılında ise 14 milyon satışa ulaşarak Wii U’nun toplam satış rakamlarını aştı. 2023 yılı sonunda 125 milyondan fazla satan konsol Nintendo’yu hem finansal anlamda büyüttü, hem de firmanın oyun sektöründeki yerini daha da sağlam bir hale getirmeye yardımcı oldu.

7 yıl önce piyasaya sürülen konsol zaman içinde bazı değişikliklere uğradı. Cihazı şimdiye kadar V1, V2, Lite ve OLED sürümleriyle görme şansına sahip olduk. Her sürümünde daha geniş oyuncu topluluklarına ulaşan ve hızla satış rakamlarını artırmaya devam eden konsol cihazı bu başarısı sayesinde Nintendo şirketi adına tarihi bir başarı yakaladı.

Nintendo Switch, NES’in rekorunu kırdı

Nintendo Switch oyun konsolu piyasaya sürüldüğünden bu yana 2 bin 690 gün geçti. Bu sayede cihaz Nintendo’nun şimdiye kadarki en uzun ömürlü cihazı olarak tarihe adını altın harflerle kazıdı. VGC’nin haberine göre Switch’in arkasında yer alan model ise 2 bin 686 gün yeni konsol gelmeden piyasada kalan ve bir döneme tam anlamıyla damgasını vuran Famicom / NES oldu.

En uzun ömürlü Nintendo oyun konsolu olarak öne çıkan Switch cihazının halen daha halefi hakkında pek fazla ayrıntı bilinmiyor. Nintendo Switch 2 çıkış tarihi hakkında çeşitli iddialar bulunsa da şirketten henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Yine de iddialara göre Switch’in halefinin 2025 yılının Mart ayında piyasaya sürüleceği öne sürülüyor.

İddiaların doğru olması halinde, Switch 2’nin en erken 1 Mart 2025 tarihinde piyasaya çıkacağı düşünülürse, halihazırda mevcut olan Switch cihazının şirketin ana konsolu olarak 2 bin 920 gün boyunca en uzun ömürlü Nintendo konsolu olarak rekorunu genişletmeye devam edeceği düşünülüyor.

Ömrü en kısa olan Nintendo konsolu Wii U oluyor. Cihaz yalnızca 1.566 gün boyunca şirketin ana konsolu olarak hayatta kalmayı başardı.

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