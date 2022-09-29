NFT ticaret hacmi yılın başından bu yana yüzde 97 düştü

NFT sektörü her geçen gün büyümeye devam etse de, veriler ticaret hacminin ciddi derecede düştüğünü gösteriyor.

Kripto analiz platformu Dune Analytics tarafından paylaşılan verilere göre, 2022 Ocak ayından bu yana NFT’lerin ticaret hacminde %97 oranında bir düşüş yaşandı.

OpenSea, LarvaLabs, LooksRare, NFTX, Rarible ve Foundation gibi NFT pazar yerlerinden toplanan verilere göre, geçtiğimiz Ocak ayında 17 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip olan NFT sektörü, Eylül ayına gelindiğinde 466 milyon dolara kadar geriledi.

Bu düşüş özellikle geçtiğimiz yaz aylarında kendini göstermiş ve NFT projelerinin taban fiyatları oldukça düşmüştü. İlginç olan ise, ticaret rakamları düşmüş olsa da NFT alım-satımı yapan kişilerin sayısında bir değişiklik yaşanmaması oldu. Öyle ki toplam ticaret hacmi %97 oranında düşmüş olsa da, Eylül ayında NFT ticareti yapan kişilerin sayısında sadece %5 oranında düşüş görüldü.

NFT’lerin ticaret hacmindeki bu düşüş, toplam piyasa değeri açısından Kasım 2021 ile Temmuz 2022 arasında yaklaşık olarak 2 trilyon dolarlık bir kaybın yaşandığını gösteriyor.

Popüler NFT projesi Bored Ape Yacht Club (BAYC) bünyesinde bulunan NFT’lerin Nisan ayındaki 144 ETH’lik tavan fiyatı da, Eylül ayına gelindiğinde 79 ETH’ye düşmüş durumda.

Kışa rağmen NFT yatırımları devam ediyor

Ancak bu düşüşün şirketleri NFT sektörüne olan yatırımlarını durdurmadığını da belirtmek gerekiyor. Sektörün önde gelen şirketleri başta olmak üzere birçok şirket kendi iş stratejilerine NFT’leri dahil ediyor ve NFT entegrasyonları için çalışmalarını sürdürüyor.

Kripto kışına rağmen, popüler kahve zinciri Starbucks yeni “stamps” (damga) adını verdiği yeni NFT ödül sistemini duyururken; Tiffany’s ve Gucci lüks tüketim markaları da kendi NFT’lerini piyasaya sürmüş durumda.

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