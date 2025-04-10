Netflix’ten Devil May Cry dizisi için 2. sezon onayı geldi

Netflix yakın zaman önce Devil May Cry dizisinin ilk sezonuyla karşımıza çıktı.

Kısa sürede popüler olan animasyon dizi uyarlaması için hayranları sevindirecek bir haber geldi.

Netflix, Devil May Cry için ikinci sezon onayı verdi.

Devil May Cry animasyon dizisinin Netflix’te yayınlanmasının üzerinden henüz bir hafta geçmedi. Fakat dizi bu kısa süre içerisinde büyük bir başarı elde etmiş gibi görünüyor. Öyle ki yayın platformu bugün dizinin ikinci sezon için onay aldığını duyurdu.

Konuya ilişkin doğrulama haberi Netflix’in X hesabında yayınladığı paylaşımla birlikte açıklandı. Ne yazık ki olası bir çıkış tarihi de dahil olmak üzere daha fazla ayrıntı yer almadı. Fakat yine de bu pozitif haberin Capcom serisinin hayranlarını ve ilk bölümleri beğenen izleyicileri memnun edeceği açık görünüyor.

Devil May Cry dizisi ne anlatıyor?

Bilmeyenler için Devil May Cry dizisi, Capcom’un aynı isimli aksiyon oyunu serisinden uyarlanan ve 2001 yılında yaratılan animasyon uyarlaması olarak karşımıza çıkıyor. Yakın zaman önce Netflix ekranlarına gelen dizi şimdiden geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı.

Devil May Cry 3: Dante’s Awakening oyununa yakın bir zaman çizelgesinde geçen animasyon dizisi, yüksek tempolu aksiyon sahneleri ve gotik atmosferiyle dikkat topluyor.

Netflix’te yayınlanan ilk sekiz bölümde anlatılan hikaye, oyunların konusundan uzaklaşırken temel ögeleri koruyan özgün bir macera sunuyor. Gizemli Beyaz Tavşan’ın düzenlediği şeytani bir istilayı engellemeye çalışan küstah ve kendini beğenmiş bir iblis avcısı olan Dante’nin maceralarını konu alan yapım, aksiyon ve mizahın patlayıcı bir karışımını ortaya koyuyor.

Dizi Castlevania’nın animasyon uyarlamasındaki çalışmalarıyla tanınan Adi Shankar tarafından yaratıldı. Marvel serisi X-Men ’97’yi de yaratan Güney Koreli Studio Mir ekibi tarafından üretildi. 3 Nisan’dan bu yana Netflix’te izlenmeye devam eden dizi, platformda son haftanın en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor.