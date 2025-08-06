S Sport Plus çöktü mü, neden açılmıyor? (6 Ağustos 2025 erişim problemi)

Birçok kullanıcı bugün S Sport Plus platforma erişim problemi yaşadığını söylüyor.

Meydana gelen sorunların Feyenoord-Fenerbahçe karşılaşması nedeniyle yaşanan yoğunluktan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Saran Holding tarafından yönetilen S Sport Plus bugün Feyenoord-Fenerbahçe maçına ev sahipliği yapıyor. S Sport’ta yayınlanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu karşılaşması nedeniyle platform olağanüstü bir yoğunluk durumuyla karşı karşıya. Pek çok sosyal medya kullanıcısı “S Sport Plus çöktü mü, neden açılmıyor?” sorusunu sormaya başladı.

Ekşi Sözlük ve X (eski adıyla Twitter) gibi platformlarda kullanıcılar bu duruma tepki gösterdi. Problemin yalnızca erişim sorunuyla sınırlı olmadığı; bazı kullanıcıların da donma-çökme gibi problemlerle karşılaştığı ekleniyor.

S Sport Plus ekibi henüz yaşanan probleme ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Fakat yaşanan sorunun kısa sürede çözüme kavuşturulacağı tahmin ediliyor.

S Sport Plus frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Türksat 4A Pozisyon: TP34 42°E

TP34 42°E Frekans: 11853 MHz

11853 MHz Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Horizontal (Yatay) Sembol Oranı (SR): 25000 Ksym/s

25000 Ksym/s Modülasyon: DVB-S2

S Sport

TV+: 77. Kanal

77. Kanal TiviBu: 73. Kanal

73. Kanal Kablo TV: 240. Kanal

S Sport 2