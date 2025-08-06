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    S Sport Plus çöktü mü, neden açılmıyor? (6 Ağustos 2025 erişim problemi)

    "S Sport Plus çöktü mü, neden açılmıyor, niye donuyor" gibi sorular sosyal medyada şikayet konusu oldu.
    Güncelleme:
    SSport+
    • Birçok kullanıcı bugün S Sport Plus platforma erişim problemi yaşadığını söylüyor.
    • Meydana gelen sorunların Feyenoord-Fenerbahçe karşılaşması nedeniyle yaşanan yoğunluktan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

    Saran Holding tarafından yönetilen S Sport Plus bugün Feyenoord-Fenerbahçe maçına ev sahipliği yapıyor. S Sport’ta yayınlanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu karşılaşması nedeniyle platform olağanüstü bir yoğunluk durumuyla karşı karşıya. Pek çok sosyal medya kullanıcısı “S Sport Plus çöktü mü, neden açılmıyor?” sorusunu sormaya başladı.

    Ekşi Sözlük ve X (eski adıyla Twitter) gibi platformlarda kullanıcılar bu duruma tepki gösterdi. Problemin yalnızca erişim sorunuyla sınırlı olmadığı; bazı kullanıcıların da donma-çökme gibi problemlerle karşılaştığı ekleniyor.

    S Sport Plus ekibi henüz yaşanan probleme ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Fakat yaşanan sorunun kısa sürede çözüme kavuşturulacağı tahmin ediliyor.

    S Sport Plus frekans bilgileri

    • Uydu: Türksat 4A
    • Pozisyon: TP34 42°E
    • Frekans: 11853 MHz
    • Polarizasyon: Horizontal (Yatay)
    • Sembol Oranı (SR): 25000 Ksym/s
    • Modülasyon: DVB-S2

    S Sport

    • TV+: 77. Kanal
    • TiviBu: 73. Kanal
    • Kablo TV: 240. Kanal

    S Sport 2

    • TV+: 78. Kanal
    • TiviBu: 74. Kanal
    • Kablo TV: 241. Kanal

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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