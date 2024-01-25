Netflix uygun fiyatlı Temel abonelik paketini kaldırıyor

Popüler dijital platform Netflix, en ucuz abonelik paketi olarak karşımıza çıkan Temel seçeneğini kaldırmaya karar verdi. Bu yılın ikinci çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere başta olmak üzere bu paketin kaldırılmaya başlanacağı açıklandı. Türkiye’deki kullanıcıların bir süre daha bu paketten yararlanmayı sürdüreceği tahmin ediliyor. Fakat şirketten şimdilik bununla alakalı kapsamlı bir bilgi paylaşılmadı.

Bilindiği üzere Netflix’in bu stratejisi ilk olarak geçtiğimiz yıl Kanada pazarında karşımıza çıkmıştı. Zaten bir süredir uygun fiyatlı abonelik paketini kaldırmayı planlayan platform, şu anda toplam abonelerinin yüzde 40’ını kaplayan reklamlı plana kayıt oranında ciddi bir artış yakaladı. Kullanıcıların yoğun ilgisi, reklamlı seçeneğin yüzde 70’lik bir büyüme elde etmesine yol açtı.

Netflix bütçe dostu paketinin fişini çekiyor

The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre Netflix, Temel abonelik paketi seçeneğini kaldırarak kullanıcılarını reklamlı pakete teşvik edecek. Şu anda bu seçenek Türkiye’de yer almıyor. Fakat bütçe dostu rakamlardan ulaşabileceğiniz paketle birlikte Full HD çözünürlük kalitesinde iki eşzamanlı ekrana erişim ve çevrimdışı izleme imkanı yer alıyor.

Netflix’in yeni reklamlı paketi kullanıcılar tarafından oldukça pozitif yorumlar toplamayı başardı. Şirket, bu seçenek sayesinde daha önce platforma üye olmayan kişilerin keyifli bir deneyime ilk adımı atmasını hedefliyor. Uygun fiyatıyla öne çıkan paket, yeni aboneler çekmeye ve şirket gelirini artırmaya katkıda bulunuyor. Bu sayede aboneliklere bağımlı olmadan yoluna devam etmek isteyen şirket, gelir çeşitliliğini artırmaya odaklanıyor.

Netflix tarafından kullanıcılara sunulan en uygun fiyatlı seçenek olan Temel abonelik paketi şu anda Türkiye’de kullanılmaya devam ediyor. Şimdilik şirket, bu özelliğin ülkemizde ne zaman kullanımdan kaldırılacağına ilişkin bir detay vermedi. Fakat muhtemelen ilerleyen aylarda reklamlı paketin Netflix Türkiye’ye gelmesiyle birlikte, artık ülkemizde de Temel paketin yavaş yavaş rafa kaldırılacağı tahmin ediliyor.

WWE ile 10 yıllık anlaşma sağlandı

2023 yılının son çeyreğinde 13,1 milyon yeni abone kazanmayı başaran Netflix platformu global çapta toplamda 247 milyon kullanıcıyı bir araya getirdi. Hızlı bir şekilde büyümeye devam eden streaming ağı, çok yakında yeni özellik ve hizmetlerle kullanıcı memnuniyetini daha da artırmayı hedefliyor.

Netflix, dünyaca ünlü Amerikan güreşi etkinliği olan WWE ile uzun süreli bir anlaşmaya imza attı. Şirket, 10 yıllık anlaşmasının detaylarını paylaştı. 5 milyar dolarlık değere sahip olan bu ortaklık, SmackDown ve RAW gibi onlarca yıldır devam eden efsane programları televizyonlardan alıp dijital platforma getiriyor.

Geçtiğimiz yıl canlı yayın içeriklerine odaklanmaya başlayan Netflix, bu yolda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Şimdiye kadar golf ve tenis etkinlikleri gibi bazı ilgi çekici canlı yayınlara ev sahipliği yapan servis, çok yakında WWE heyecanını da ekranlarına taşıyarak bu alanda elini güçlendirmek istiyor.