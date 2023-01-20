Netflix şifre paylaşımı Mart ayında ücretli oluyor

Netflix şifre paylaşımı çok yakında tarih olacak. Şirket, 64,99 TL’den başlayan rakamlarla kullanıcılarına abonelik hizmeti tanıyor. Fakat bazı kullanıcılar, platformun aylık ücretini oldukça pahalı bulduğu için arkadaşları ile ortak bir hesap oluşturma ve bütçeyi paylaşma yolunda gidiyor. Bunun önüne geçmek isteyen şirket, özel bir yazılım geliştirmeye başladı. Bir süredir belirli ülkelerde test edilen özellik, çok yakında şirketin hizmet verdiği tüm ülkelerde geçerli hale gelmeye başlayacak.

Netflix’te aynı hesabı kullanan kişiler için yolun sonu göründü. Şirket ilerleyen aylarda artık bu duruma müsaade etmeyecek. Şifre paylaşımı gerçekleştiren kişiler otomatik bir şekilde tespit edilecek. Bu kişilerin hesaplarına ek ücret yansıtılacak. Şirkete maddi olarak büyük kayıplar yaşatan şifre paylaşma durumu böylelikle bir son bulacak.

Netflix, şifre paylaşımı yapan kullanıcılardan ek ücret alacak

Geçtiğimiz yıl maddi olarak büyük problemler ile karşılaşan Netflix, abone sayısında yaklaşık 10 yıl sonra ilk defa düşüş ile karşılaşmıştı. Şirket bu durumu çözmek için bazı önlemler aldı. Öncelikle çok sayıda kişiyi işten çıkarma yolunda giden firma, sonra ise izlenme anlamında yeterince başarılı olmayan bazı dizi ve film projelerini iptal etme kararı aldı. Halihazırda ilk sezonu yayınlanmış olan kimi dizilerin ise ikinci sezonları iptal edildi. Netflix’in bir diğer ekonomik çözümü ise şifre paylaşmayı engelleme stratejisi oldu.

Uzun bir süredir bazı pilot bölgelerde şifre paylaşımı engelleme özelliğini uygulayan Netflix, şimdi ise bunun için yeni bir doğrulama sistemi getirmeye hazırlanıyor. Birincil hesap sahibinin evinin dışında platformda oturum açan kullanıcılar sistem tarafından basit bir biçimde algılanabilecek. Sistemin otomatik olarak algıladığı izleyicilerden 15 dakika içinde bir doğrulama kodu girmeleri beklenecek.

Öte yandan Netflix, birincil hesap sahiplerinden herhangi bir şekilde doğrulama kodu istemeyecek. Aynı zamanda şirket, iki adede kadar ek kullanıcı eklenmesine imkan tanıyacak. Tüm bunlara rağmen şifresini arkadaşlarıyla paylaşan kişilerden ek ücret alınacak. Test edilen bazı ülkelerde bu rakam yaklaşık 3 dolar olarak göze çarpıyor.

Netflix platformunun şimdilik bu özelliğini dünya çapında kullanıma sunup sunmayacağı bilinmiyor. Fakat şirket, mart ayında çok daha fazla sayıda ülkede bu özelliğini kullanıma açacak. Birincil hesaplar ya da ek kullanıcılar, seyahat ederken de doğrulama kodu istenmeden uygulamaya erişmeye devam edebilecek. Fakat birincil adresin dışında hesaba çok fazla giriş yapıldığı algılanırsa, kullanıcıların ikinci bir hesap oluşturmaları istenecek.

Netflix, şu anda 100 milyondan fazla kullanıcısının şifrelerini aileleri ya da arkadaşları ile paylaştığını belirtiyor. Geliştirilen bu yeni özellik ile birlikte şirket, daha fazla aboneye sahip olmayı planlıyor.