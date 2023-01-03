Netflix ilk sezonun ardından 1899 dizisini iptal etti

Dark dizisinin yaratıcıları tarafından hazırlanan 1899 dizisi tüm dünyada milyonlarca seyirciyi kendine çekti. Jantje Friese ve Baran bo Odar tarafından yaratılan bilim kurgu, gizem ve korku temalı yapım, 17 Kasım 2022 tarihinde Netflix platformunda prömiyerini gerçekleştirdi. Başarılı isimlerden oluşan oyuncu kadrosu, etkileyici yönetmenliği, göz alıcı sinematografisi ve ufuk açıcı hikayesiyle eleştirmenler ile izleyicilerinden övgü dolu mesajlar alan proje, heyecanla takip ediliyordu.

Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann, Miguel Bernardeau, Mathilde Ollivier ve Jonas Bloquet gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren 1899 dizisi, şimdiye kadar tek sezonu ve 8 bölümü ile karşımıza çıkmıştı. Her bölümü yaklaşık 50 ila 60 dakika uzunluğa sahip olan dizi, yavaş temposuyla eleştirilse de birçok kişi tarafından platformun en ümit vaat eden yapımları arasında gösteriliyordu. Fakat ne yazık ki Netflix’ten kötü haber geldi. 1899’un 2. sezonu iptal edildi.

1899 dizisi Netflix tarafından rafa kaldırıldı

Netflix platformu tarafından yayından kaldırılan 1899 dizisi ne yazık ki ilerleyen sezonlarda açıklanacak olan bazı unsurları cevapsız bırakması nedeniyle hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Dizinin yaratıcısı olan Jantje Friese ve Baran bo Odar ikilisi, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yapmış oldukları açıklamada bu üzücü haberi takipçileriyle paylaştı.

“Üzülerek sizlere 1899’un devam etmeyeceğini söylemek zorundayız. Bu inanılmaz yolculuğu Dark’ta yaptığımız gibi 2. ve 3. sezonlara taşıyarak bitirmeyi çok isterdik. Fakat bazen işler planlandığı gibi gitmez. Hayat bu. Bu haberin milyonlarca hayranı hayal kırıklığına uğratacağını biliyoruz. Bu harika maceranın bir parçası olduğunuz için sizlere kalbimizin derinliklerinden teşekkür etmek istiyoruz. Sizleri seviyoruz. Bunu asla unutmayın.”

Bilim kurgu hayranlarının oldukça beğendiği 1899 dizisi, adıyla ayın yılda geçen doğaüstü bir korku hikayesini izleyicilerine sunuyor. Kerberos isimli bir gemi, Avrupa’dan New York’a yolculuğu sırasında gizemli birtakım olaylar ile karşılaşıyor. Dizide bu gemideki Avrupalı göçmenlerin etkileyici hikayesine odaklanılıyor.

The Office dizisi de Netflix Türkiye’ye veda etti

Tüm zamanların en iyi komedi dizileri arasında gösterilen Emmy ve Altın Küre ödüllü The Office, 9 sezon ve 201 bölümlük geniş külliyatı ile Netflix Türkiye kataloğunda yer alıyordu. Steve Carell, Rainn Wilson, John Krasinski ve Jenna Fischer gibi yıldız isimlerin başrolünü üstlendiği yapım; Dunder Mifflin adlı bir kağıt firmasının Scranton şubesi ofisinde yaşanan eğlenceli olaylara odaklanıyor. Yaklaşık iki yıldır Netflix’te yer alan dizi, bugün ne yazık ki kullanıcılara veda etti. Şu anda ülkemizde diziyi yalnızca Amazon Prime Video platformundan seyretmek mümkün.