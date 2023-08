ABD merkezli dijital yayın platformu Netflix, Türkiye’nin en ünlü komedyenlerinden biri olarak kabul edilen Cem Yılmaz ile gerçekleştirdiği ortak çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Hatırlanacağı üzere ünlü komedyenin Kovid-19 salgını döneminde yaptığı “Diamond Elite Platinum Plus” adlı stand-up gösterisi, 2021 Aralık ayında Netflix Orijinali olarak platformda yayınlanmıştı.

Aynı zamanda, yine Cem Yılmaz tarafından canlandırılan en ünlü kurgusal karakterlerden biri olan, erotik film yapımcısı ve yönetmeni Erşan Kuneri’nin 80’li yıllarda farklı türlerde filmler çekme hikayesini konu alan “Erşan Kuneri” dizisi de 2021’in Mayıs ayında Netflix izleyicilerinin beğenisine sunulmuştu. Şimdiyse bir süre önce çekimleri tamamlanan “Do Not Disturb” filminin yayın tarihi açıklandı.

Yeni Cem Yılmaz filmi Do Not Disturb, 29 Eylül’de geliyor

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında çekimleri başlayan Do Not Disturb (Do Not Disturb: Ayzek ile Bir Gece ismiyle de biliniyor) filmi için merakla beklenen çıkış tarihi açıklığa kavuştu. Netflix Türkiye resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, binlerce izleyicinin merakla beklediği yeni Cem Yılmaz filmi için 29 Eylül 2023 tarihine işaret etti.

“Sen iyi bir insansın Ayzek. #DoNotDisturb 29 Eylül’de sadece Netflix’te.” notuyla paylaşılan film duyurusunda, Cem Yılmaz’ın hem ön taraftan hem de arka taraftan boydan boya çekilmiş bir fotoğrafıyla hazırlanan iki adet afişe de yer verildi.

Sen iyi bir insansın Ayzek.#DoNotDisturb 29 Eylül’de sadece Netflix’te. pic.twitter.com/OdJYKQ2TOD — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) August 24, 2023

IMDb’nin web sayfasında yer alan bilgiye göre, komedi ve drama kategorilerinde listelenen Do Not Disturb filminin konusu, “Yıllardır feribotlarda garson olan Ayzek, pandemi nedeniyle işsiz kalır ve sonunda gece vardiyasında bir otelde iş bulur. Ancak ilk gecesinde Ayzek’e ne olacağını kim bilebilir?” ifadeleriyle izleyicilere aktarılıyor.

Bizzat Cem Yılmaz tarafından yazılan ve yönetilen yeni filmde, Karakomik Filmler serisinde de karşımıza çıkan Ayzek karakterine ünlü komedyen hayat verecek. Aynı zamanda Nilperi Şahinkaya, Ahsen Eroğlu, Özge Özberk, Zafer Algöz, Bülent Şakrak, Celal Kadri Kınoğlu ve Aziz Yanık gibi ünlü oyuncular da Yılmaz’a eşlik edecekler.

Öte yandan Cem Yılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Do Not Disturb: Ayzek ile Bir Gece’nin afişini yayınladı ve “Uyumlanmayı hissediyor musun?” ve “Kabul ediyorum ve onaylıyorum” notlarına yer verdi. Ünlü komedyen yeni filmi için hazırda bekleyen hayranları ile 29 Eylül’de buluşacağını bir kez daha yineledi.

Uyumlanmayı hissediyor musun ? 29 Eylül de NETFLİX de @netflixturkiye pic.twitter.com/hTFqwcSk2C — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) August 24, 2023

Do Not Disturb filminin hangi saatte izlenmeye açılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı ancak Netflix, genellikle yeni içeriklerini Türkiye saati ile gündüz vakti, 10:00 veya 11:00 civarlarından itibaren platforma ekliyor. Dolayısıyla yeni Cem Yılmaz filminin de en geç öğleye kadar yayınlanmış olacağını söylememizde yanlışlık olmaz.

