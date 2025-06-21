Tarihte ilk: Dijital platformlar geleneksel TV’yi geride bıraktı

Tarihte ilk defa dijital platformlar geleneksel TV'yi geride bıraktı.

YouTube açık ara en çok izlenen platform oldu.

İkinci sırada yer alan isim ise popüler dijital streaming platformu Netflix olarak kayıtlara geçti.

Tarihte İlk kez Amerika Birleşik Devletleri’nde dijital platformlar geleneksel televizyonu geride bıraktı. Mayıs 2025’te YouTube, Netflix ve Disney+ gibi platformlar toplam izleme süresinin yüzde 45’ini oluşturarak kablolu TV (yüzde 24) ve yayın TV (yüzde 20) toplam izlenme oranını geçti.

Açıklanan bu dikkat çekici veriler danışmanlık şirketi Nielsen tarafından paylaşıldı. Platformların yaşlı kitle arasında büyük bir ilerleme kaydettiğini gösteren “The Gauge” raporunda kayda değer ifadeler göze çarptı. Şirket bu ölçümü yapmaya başladığında, yani 2021 yılında dijital platformlar genel kitlenin yalnızca yüzde 26’sını temsil ediyordu. 4 yılda bu anlamda önemli bir aşama kaydedildi.

Gençler dijital platformlara daha fazla ilgi gösteriyor

Raporda yer alan bilgilere göre dijital platformlara ilk geçenler genellikle daha genç kişiler olarak belirtildi. 65 yaş üstü kişilerin alışkanlıklarındaki değişimin bu tarihi değişimi yönlendirdiği ifade ediliyor. Bu demografik grup, Amerika Birleşik Devletleri’nde televizyon izleyerek geçirilen tüm zamanın üçte birini oluşturuyor.

YouTube bu değişimden en çok faydalanan oldu. Nielsen’e göre 65 yaş üstü izleyicilerin televizyonlarında YouTube izleyerek geçirdikleri zaman miktarı, 2023’teki aynı aya kıyasla Mayıs 2025’te yüzde 106 arttı. Bu grubun Google’ın video platformundaki tüketim hacmi, halihazırda yüksek izleyici kitlesine sahip bir diğer yaş grubu olan 11 yaş altı çocukların tüketim hacmine eşit durumda.

Yaşlı vatandaşlar, ücretsiz olanlar da dahil olmak üzere, giderek daha fazla akış platformunu kullanıyor. Sonuç olarak 65 yaş üstü kişilerin YouTube’u televizyonda izleyerek geçirdikleri zaman miktarı Mayıs 2023’e kıyasla yüzde 106 arttı.

YouTube ve Netflix tüm rakiplerini geride bıraktı

The New York Times’ın haberine göre YouTube ve Netflix büyük pazar paylarıyla açık ara zirvede yer alıyor:

Platform Pazar payı YouTube Yüzde 12,5 Netflix Yüzde 7,5 Disney+ Yüzde 5 Amazon Prime Video Yüzde 3,5 The Roku Channel Yüzde 2,5 Paramount Yüzde 2,2 Tubi Yüzde 2,2 Warner Bros. Discovery Yüzde 1,5 Peacock Yüzde 1,4

Ülkedeki tüketim alışkanlıklarındaki değişimden en çok etkilenen kablolu TV oldu. 2021’den bu yana bu modelin izlenme oranı yüzde 39 düştü.

Analistlerin işaret ettiği nedenlerden biri de yatırımların yeniden yönlendirilmesi olarak belirtiliyor. Birçok kanal orijinal içeriklerini aynı şirketlerin yayın hizmetlerine aktarmak için kaybetti. Örneğin HBO, HBO Max’te içerik üretiyor ve giderek tekrar yayınlara bağımlı hale geliyor.

Bir diğer etken ise geleneksel olarak yayın TV’sinin amiral gemisi olan büyük canlı etkinliklerin münhasırlığının kaybolması olarak belirtiliyor. Super Bowl, Olimpiyat Oyunları ve Oscar Ödülleri gibi yayınlar da son yıllarda dijital platformlarında gösterilmeye başlandı.