Türkiye’de Temmuz ayının en popüler dizi ve filmleri

Online dizi-film rehberi JustWatch her ay olduğu gibi bu ay da yine Türkiye’de en çok izlenen dizi ve filmleri duyurdu. Temmuz ayına damgasını vuran birbirinden kaliteli o yapımlar resmen açıklandı.

JustWatch verilerine göre Temmuz ayında Türkiye’de en çok izlenen film Mission: Impossible – Yansımalar oldu. Listede ilk üç basamağı dolduran diğer iki yapım ise The Banshees of Inisherin ve Bird Box Barcelona olarak açıklandı. Dizi sıralamasında ise zirvede Güzelleştiğim O Yaz yer alıyor. Hemen ardından ise The Walking Dead ve The Idol yapımlarına yer veriliyor.

Türkiye’de en popüler olan 10 film (Temmuz)

Mission: Impossible – Yansımalar The Banshees of Inisherin Bird Box Barcelona Nimona Tenet Yetenekli Bay Cage Interstellar En Derin Nefes Meg: Derinlerdeki Dehşet Gizli Gerçek

Temmuz ayının en popüler filmleri listesinin zirvesinde Mission: Impossible – Yansımalar filmi yer alıyor. Sevilen film, Türkiye’de en çok izlenen yapım olarak dikkatleri üzerine çekiyor. 2018 yılında vizyona giren film, 2015 yapımı Mission: Impossible – Rogue Nation’ın devamı niteliği taşıyor. J. J. Abrams, Bryan Burk, Tom Cruise, David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger ve McQuarrie tarafından yapımcılığı üstlenilen casusluk filminde, yönetmen ve senarist koltuğunda Christopher McQuarrie oturuyor. Oyuncu kadrosunu ise Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Ving Rhames, Simon Pegg, Michelle Monaghan, Alec Baldwin, Sean Harris ve Henry Cavill gibi yıldız isimler paylaşıyor.

Türkiye’de en popüler olan 10 dizi (Temmuz)

Güzelleştiğim O Yaz The Walking Dead The Idol Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi Secret Invasion Outlander The Bear Bizden Geriye Kalanlar The Witcher Black Mirror

Jenny Han’ın aynı adlı kitabından uyarlanan bir gençlik dizisi olan Güzelleştiğim O Yaz (The Summer I Turned Pretty), Belly Conklin’in (Lola Tung) hayatına odaklanıyor. Belly, ailesi ve Fisher ile beraber her yaz Cousins Beach’e gidiyor. Bu yaz on altı yaşına giren Belly, diğer yazlardan farklı bir döneme adım attığını anlıyor. Fisher’ların oğulları Conrad (Christopher Briney) ve Jeremiah (Gavin Casalegno) ile ilk defa aşk duygusunu tadıyor. Amazon Prime Video platformunda seyirci karşısına çıkan dizi, eleştirmenler ve izleyicilerden tam not almayı başardı. İkinci sezon onayı da alan yapım; aşk, büyüme ve aile bağları konularında yer yer hüzünlü, zaman zaman ise eğlenceli bir macera vaat ediyor.

NOT: Temmuz ayının en popüler dizi ve filmleri ile ilgili veriler 01.07.2023 – 31.07.2023 tarihleri arasında JustWatch’un popülerlik skoruna göre hazırlanmıştır.