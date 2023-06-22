Netflix, Black Mirror’daki Streamberry sitesini hayata geçirdi

Netflix, 15 Haziran’da Black Mirror’un 6. sezonu ile hayranları karşısına çıktı. Uzun bir süredir heyecanla beklenen dizinin yeni sezonu, Joan Is Awful adlı bölümle açılışını yaptı. Charlie Brooker tarafından kaleme alınan ve Ally Pankiw’in yönetmenliğini üstlendiği bölümde; sıradan bir kadın, Streamberry adlı küresel bir internet yayın hizmetinin, günlük hayatını ve sırlarını ünlü oyuncu Salma Hayek’in oynadığı bir diziye uyarlandığını keşfediyor ve olaylar gelişiyor.

Annie Murphy, Salma Hayek, Michael Cera, Himesh Patel, Avi Nash, Wunmi Mosaku ve Cate Blanchett gibi başarılı oyuncuların boy gösterdiği bölümde karşımıza çıkan Streamberry platformu şimdi Netflix tarafından gerçekten hayata geçirildi. Antolojik dizide yer alan Streamberry’nin ilgi çekici bir kopyası, Netflix’e oldukça benzeyen bir kullanıcı arayüzüyle yayınlandı. Öte yandan şirket, kullanıcıların kendilerini bir Streamberry dizisinin başrolünde görebilecekleri youareawful.com adlı bir internet sitesini de sundu.

Joan Is Awful ne anlatıyor? Konusu ne?

Black Mirror 6. sezon 1. bölümü Joan Is Awful, orta düzey bir teknoloji şirketi çalışanı olan Joan’ın, hayatının Streamberry adlı bir dijital platformda tekrar edildiğini fark ediyor. Kullanıcılar bu platforma kayıt olurken, dijital benzerlik haklarını da imzalamak zorunda kalıyor ve kişisel cihazları üzerinden takip ediliyor. Bu şekilde Joan’ın hayatını ele geçiren ve taklit eden platform, distopik bir dünyaya kapı aralıyor.

Leila Farzad tarafından hayat verilen Streamberry CEO’su Mona Javadi, dizide şirketin bir algoritma yoluyla kullanıcıları takip ettiğini ve bunun tüm çoklu evrenleri var etmeye odaklanan sonsuz bir içerik üreticisi olduğunu vurguluyor. “Buradaki amaç, sistemin anında oluşturduğu, veritabanımızdaki her bireye özel, benzersiz içerikler başlatmaktır” ifadelerine yer veriyor.

Streamberry platformu gerçek oldu

Netflix’in ilgi çeken Black Mirror bölümünden ilham alarak hayata geçirdiği streamberry.tv platformu, bir pop yıldızı olan Ashley O ve bir şarkı yarışmasında boy gösteren Bing gibi geçmiş sezonlarda karşımıza çıkan karakterlerin yer aldığı içeriklere ev sahipliği yapıyor. Bu içeriklerden herhangi birine tıklayan kullanıcılar, Netflix’te ilgili bölümlere yönlendiriliyor.

Öte yandan yeni sezonun ilk bölümünden etkilenen kullanıcılar için çarpıcı bir internet sitesi daha oluşturuldu. Joan Is Awful bölümünde olduğu gibi, internet kullanıcılarının kendilerini Joan’ın yerine koyabilecekleri youareawful.com isimli bir site açıldı. Sisteme kayıt olan kullanıcılardan isimleri ve profil fotoğrafları talep ediliyor. Sonrasında ise kullanıcılar, kendilerini “Sen Berbatsın” temalı kurgusal dizilerinin afişlerinde görebiliyor.

Fakat bu noktada önemli bir hatırlatma yapmakta fayda var. Şirket, kendi dizisinin başrolünde parodi olarak yer almak isteyen kullanıcılar için selfie göndermeden önce, fotoğraflarının reklam ve pazarlama kampanyalarında kullanılabileceğine izin vermelerini talep ediyor. Elbette ki bu sayfa, dizide Joan’ın okumadan imzalamış olduğu, dijital benzerlik haklarını devrettiği belgeye bir gönderme olarak karşımıza çıkıyor.