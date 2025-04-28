Müzik iyileştiriyor: Şarkı dinlemek duygusal stresi hafifletiyor

Bilim insanlarına göre şarkı dinlemek duygusal stresi hafifletiyor.

Kudüs İbrani Üniversitesi'ndeki bilim insanları, kayıp ve yalnızlıkla başa çıkmak için şarkı sözlerinden güç aldığımıza işaret ediyor.

Duygusal zorluklara karşı müzik, dışa dökemediğimiz duyguları yansıtmamıza ortak oluyor.

Elinizde bir fincan çay ile odanın köşesinde usulca otururken, bazen arkada çalan o melodi her şeyi değiştirebilir. Kalbinizi “tık tık” ettirecek notalar, aklınızdaki karmaşayı da dağıtabilir. Kelimelere dökemediğiniz duyguları zarafetle saran o parçalar, müziğin gerçekten de ruhun gıdası olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatıyor.

Kudüs İbrani Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı, kriz zamanlarında meydana gelen duygusal stresin kayıp ve yalnızlıkla başa çıkmak için şarkı sözlerine nasıl başvurduklarını ortaya koyan bir çalışma ortaya koydu. Medical Xpress’in haberine göre araştırmacılar şarkı sözlerinin duygularımızın düzenlenmesinde belirleyici bir etkiye sahip olduğunu gözlemledi.

Duygusal zorluklarla mücadelede müziğin önemi

Araştırmada yer alan bilim insanları, COVID-19 salgınının ilk dalgasında 11 farklı ülkede yaşayanların seçtiği 2 bin 800’den fazla şarkıdan oluşan bir örneklem topladı. Yapılan analizler sonucunda metinlerin konusu ile dinleyicilerin duygusal ihtiyaçları arasında açık bir ilişki olduğu ortaya çıktı.

Kayıp, hafıza, yaşam ve ölüm temalarını işleyen kompozisyonların üzüntü ve kederle başa çıkmada önemli bir araç haline geldiği tespit edildi. Kendini izole hisseden insanların topluluk ve aidiyet duygusu yaratan şarkı sözlerine yönelme olasılığı daha yüksek olduğu anlaşıldı.

Eserde müziksel sözlerin içeriğinin önemi vurgulandı. İnsanların içsel durumlarıyla uyumlu, zor duyguları deneyimlemelerine yardımcı olan ve ruhsal dengelerini yeniden sağlamalarını destekleyen şarkı sözlerini seçme eğiliminde olduğu belirtildi.

Yapılan araştırmanın sonuçları, müziğin duygu düzenlemesindeki rolünün anlaşılmasına yönelik yeni perspektifler sunuyor. Bulguların müzik terapi yöntemlerinin geliştirilmesine, yayın hizmetlerine yönelik önerilerin iyileştirilmesine ve ruh sağlığı konusunda kamuoyunun endişesinin artmasına katkıda bulunma potansiyeli bulunuyor.

Dinlediğimiz parçalar, kelimeye dökemediğimiz duygulara tercüman oluyor

İbrani Üniversitesi Müzikoloji Bölümü’nden Profesör Roni Granot, “Müziğe uyarlanan sözler; keder, anı ve umut gibi ifade edilmesi zor duygulara ses veriyor” sonucuna vardı.

Bilim insanları, şarkı sözlerinin duygusal durum üzerindeki etkisinin incelenmesinin, psikoloji ve müzik terapisi alanındaki ileri araştırmalar için büyük önem taşıdığını düşünüyor.