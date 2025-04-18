Motorola’nın ilk dizüstü bilgisayarı Moto Book 60 tanıtıldı

Motorola ilk dizüstü bilgisayar modelini duyurdu.

İlk olarak Hindistan pazarında satışa çıkan Moto Book 60 resmen tanıtıldı.

İddialı özellikleriyle öne çıkan ürün, zarif ve hafif yapısıyla dikkatleri üzerine çekti.

Üretmiş olduğu akıllı telefonlar ile adından söz ettiren Motorola, şimdi de performanstan ödün vermeden mobilite arayanlara yönelik ilk dizüstü bilgisayarı olan Moto Book 60 modelini piyasaya duyurdu. Bu ürün, markanın 2000’li yıllardaki son girişiminden bu yana uzun bir aradan sonra sektöre dönüşünü simgeliyor.

Cihazın tanıtımı Hindistan’da gerçekleşti. Aynı zamanda modele, şirketin uzun yıllar aradan sonra çıkardığı ilk tablet olan Moto Pad 60 Pro eşlik etti. Alüminyum kaplamaya sahip ve sadece 1,4 kg ağırlığında olan laptop, hafiflik ve şıklığa odaklanıyor.

Son derece zarif bir görünüme sahip olan dizüstü bilgisayar, markanın karakteristik marka kimliğini öne çıkarıyor. Pantone Bronze Green ve Pantone Wedgewood renk seçenekleriyle satışa sunulan model, farklı ve modern estetik anlayışıyla dikkat çekiyor.

Motorola Moto Book 60 özellikleri

Cihazın öne çıkan özelliklerinden biri kaliteli ekranı olarak karşımıza çıkıyor. 2.8K çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına ve 500 nite kadar parlaklığa sahip 14 inç OLED ekran sunuluyor.

Dolby Vision ile uyumlu olan Moto Book 60, TÜV Rheinland sertifikasıyla geliyor. Düşük mavi ışık emisyonu ve titreşim önleme teknolojisiyle gözlerinizi daha az yoruyor.

Moto Book 60’ın iki versiyonu bulunuyor. En temel versiyonda Intel Core 5 işlemci, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı bulunuyor. Bu da günlük işler, çoklu görevler ve yaratıcı yazılımların hafif kullanımı için yeterli oluyor.

Gelişmiş versiyonda ise Intel Core 7 çip ve 512 GB veya 1 TB olmak üzere iki depolama seçeneği bulunuyor. Bunlardan her ikisi de aynı 16 GB RAM’e ev sahipliği yapıyor.

Motorola’nın yeni dizüstü bilgisayarı kompakt boyutuna rağmen kapsamlı bağlantı seçenekleri sunuyor. Mevcut girişler arasında USB-C, USB-A, HDMI, microSD kart okuyucu ve 3,5 mm kulaklık çıkışı yer alıyor. Ağ tarafında ise Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 desteği mevcut.

Windows 11 işletim sistemiyle çalışan Motorola Moto Book 60, entegre yapay zeka özellikleriyle de öne çıkıyor. Smart Connect, Smart Clipboard ve File Transfer gibi AI araçları bulunuyor. Bu araçlarla dosyaları doğrudan dizüstü bilgisayarınız ve Motorola cep telefonlarınız arasında kopyalayıp yapıştırabilir, cihazlar arasındaki iş akışını kolaylaştırabilirsiniz.

Dizüstü bilgisayar ayrıca 60 Wh batarya ve 65 W hızlı şarj desteği ile donatılıyor. İhtiyaç duyulduğunda verimli bir şarjla orta düzeyde kullanımda tam gün yetecek kadar güç vadediyor.

Motorola Moto Book 60 fiyatı

İlk olarak Hindistan pazarında satışa sunulan Moto Book 60’ın fiyatı belli oldu. Cihaz şu anda 69.999 rupi (yaklaşık 30 bin TL) başlangıç fiyatıyla satışa sunulmuş durumda.