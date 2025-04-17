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    Motorola Moto Pad 60 Pro duyuruldu: Özellikleri ve fiyatı

    Motorola performans canavarı yeni tablet cihazı Moto Pad 60 Pro ile karşımıza çıktı. Cihazın özellikleri ve fiyatı belli oldu.
    Motorola Moto Pad 60 Pro
    Görsel: Motorola
    • Motorola'nın yüksek performanslı yeni tableti piyasaya çıktı.
    • 10.200 mAh devasa pil kapasitesine sahip Moto Pad 60 Pro, ilk olarak Hindistan'da satışa sunuldu.
    • Dimensity 8300 çipinden güç alan model, Dolby Atmos destekli dörtlü JBL hoparlör seti ve Moto Pen Pro kalem desteğiyle çalışıyor.

    Motorola bugün Hindistan pazarında yeni tabletini duyurdu. Çok yakında diğer ülkelerde de satışa çıkması beklenen Moto Pad 60 Pro resmen tanıtıldı. Cihaz, Lenovo Idea Tab Pro’nun yeniden markalanmış bir versiyonu olarak karşımıza çıktı.

    Moto Pad 60 Pro’nun teknik özelliklerine baktığımızda yüksek yenileme hızına sahip ekran, performans canavarı MediaTek yonga seti, geniş kapasiteli pil ömrü, JBL hoparlörler, Stylus kalem desteği ve rekabetçi bir fiyat etiketi dikkat çekiyor. İşte cihazla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

    Motorola Moto Pad 60 Pro özellikleri

    • Boyutlar: 291,8 x 189,1 x 6,9 mm
    • Ağırlık: 615 gram
    • Ekran: 3K çözünürlüklü 12,7 inç LTPS LCD ekran, 400 nit tepe parlaklık ve 144 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 8300
    • RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama
    • Selfie kamerası: 5 MP ön kamera
    • Arka kamera: 13 MP ana kamera
    • Bağlantı: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 ve USB-C portu
    • Batarya kapasitesi: 45W şarjlı 10.200 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 14

    Moto Pad 60 Pro’da 3K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ve 400 nit tepe parlaklığa sahip 12,7 inç LTPS LCD ekran bulunuyor. Dimensity 8300 yonga setinden güç alan cihazda 12 GB’a kadar LPDDR5X RAM, 256 GB UFS 2.2 dahili depolama alanı ve microSD kart desteği yer alıyor.

    Motorola Moto Pad 60 Pro
    Görsel: Motorola

    Gizmochina’nın haberine göre 10.200 mAh’lik devasa bir pil kapasitesine sahip olan Motorola Moto Pad 60 Pro modeli 45W hızlı şarj özelliğiyle geliyor. Tabletin arka tarafında 13 megapiksel ana kamera ve ön kısımda 8 megapiksel selfie kamerası sunuluyor.

    Motorola’nın yeni tableti Android 14 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor. Cihazın iki büyük Android güncellemesi alacağı söyleniyor. Öte yandan modelin diğer özellikleri arasında Dolby Atmos desteğine sahip dörtlü JBL hoparlör, güç düğmesine entegre edilmiş yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi okuyucu ve Moto Pen Pro kalem desteği yer alıyor.

    Motorola Moto Pad 60 Pro fiyatı

    Moto Pad 60 Pro, Hindistan’da Pantone Bronze Green rengiyle satışa sunuldu. Cihaz yaklaşık 26.999 rupi (yaklaşık 12 bin TL) karşılığında satılıyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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