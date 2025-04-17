Motorola Moto Pad 60 Pro duyuruldu: Özellikleri ve fiyatı

Motorola'nın yüksek performanslı yeni tableti piyasaya çıktı.

10.200 mAh devasa pil kapasitesine sahip Moto Pad 60 Pro, ilk olarak Hindistan'da satışa sunuldu.

Dimensity 8300 çipinden güç alan model, Dolby Atmos destekli dörtlü JBL hoparlör seti ve Moto Pen Pro kalem desteğiyle çalışıyor.

Motorola bugün Hindistan pazarında yeni tabletini duyurdu. Çok yakında diğer ülkelerde de satışa çıkması beklenen Moto Pad 60 Pro resmen tanıtıldı. Cihaz, Lenovo Idea Tab Pro’nun yeniden markalanmış bir versiyonu olarak karşımıza çıktı.

Moto Pad 60 Pro’nun teknik özelliklerine baktığımızda yüksek yenileme hızına sahip ekran, performans canavarı MediaTek yonga seti, geniş kapasiteli pil ömrü, JBL hoparlörler, Stylus kalem desteği ve rekabetçi bir fiyat etiketi dikkat çekiyor. İşte cihazla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

Motorola Moto Pad 60 Pro özellikleri

Boyutlar: 291,8 x 189,1 x 6,9 mm

291,8 x 189,1 x 6,9 mm Ağırlık: 615 gram

615 gram Ekran: 3K çözünürlüklü 12,7 inç LTPS LCD ekran, 400 nit tepe parlaklık ve 144 Hz yenileme hızı

3K çözünürlüklü 12,7 inç LTPS LCD ekran, 400 nit tepe parlaklık ve 144 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 8300

MediaTek Dimensity 8300 RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama

128 GB ve 256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 5 MP ön kamera

5 MP ön kamera Arka kamera: 13 MP ana kamera

13 MP ana kamera Bağlantı: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 ve USB-C portu

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 ve USB-C portu Batarya kapasitesi: 45W şarjlı 10.200 mAh pil

45W şarjlı 10.200 mAh pil İşletim sistemi: Android 14

Moto Pad 60 Pro’da 3K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ve 400 nit tepe parlaklığa sahip 12,7 inç LTPS LCD ekran bulunuyor. Dimensity 8300 yonga setinden güç alan cihazda 12 GB’a kadar LPDDR5X RAM, 256 GB UFS 2.2 dahili depolama alanı ve microSD kart desteği yer alıyor.

Gizmochina’nın haberine göre 10.200 mAh’lik devasa bir pil kapasitesine sahip olan Motorola Moto Pad 60 Pro modeli 45W hızlı şarj özelliğiyle geliyor. Tabletin arka tarafında 13 megapiksel ana kamera ve ön kısımda 8 megapiksel selfie kamerası sunuluyor.

Motorola’nın yeni tableti Android 14 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor. Cihazın iki büyük Android güncellemesi alacağı söyleniyor. Öte yandan modelin diğer özellikleri arasında Dolby Atmos desteğine sahip dörtlü JBL hoparlör, güç düğmesine entegre edilmiş yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi okuyucu ve Moto Pen Pro kalem desteği yer alıyor.

Motorola Moto Pad 60 Pro fiyatı

Moto Pad 60 Pro, Hindistan’da Pantone Bronze Green rengiyle satışa sunuldu. Cihaz yaklaşık 26.999 rupi (yaklaşık 12 bin TL) karşılığında satılıyor.