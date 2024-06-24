Motorola’dan Apple AirTag rakibi takip cihazı: Moto Tag yolda

Motorola çok yakında Apple AirTag ve Samsung SmartTag cihazlarına rakip olacak yeni bir takip cihazı ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen Moto Tag cihazı sürpriz bir şekilde ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Federal İletişim Komisyonu (FCC) platformunda ortaya çıkan ürünle ilgili merak edilen ilk detaylar belli oldu.

Kısa süre önce FCC sertifikası alan Motorola Moto Tag rakiplerine benzer bir yapıya sahip olacak. Ürünle ilgili henüz Motorola’dan doğrulanmış bir bilgi gelmese de ortaya çıkan sertifikalar, beklenen lansman etkinliğinin çok yakında gerçekleşeceğine işaret ediyor. İşte cihazla ilgili bilinen tüm detaylar…

Motorola Moto Tag, FCC platformunda görüldü

Neowin’in haberine göre FCC platformunda XT2445-1 model numarası ile karşımıza çıkan AirTag alternatifi takip cihazı kullanıcılar için gelişmiş bir deneyime ev sahipliği yapacak. Üst düzey konum yetenekleriyle öne çıkacak ürün, Bluetooth LE ve ultra geniş bant (UWB) desteğiyle gelecek.

Piyasada mevcut olan birçok takip cihazının yalnızca Bluetooth bağlantısıyla çalıştığı düşünülürse, UWB teknolojisinin Motorola’nın ürününe büyük bir ayrıcalık kazandıracağı düşünülüyor. Bu sayede kullanıcıların doğruluk payı daha yüksek ve daha detaylı sonuçlar alabileceği belirtiliyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre Motorola Moto Tag cihazı CR2032 standart saat piliyle gelecek. Bu sayede kullanıcıların pil değiştirme işlemi oldukça pratik bir hale getirilecek. Fakat cihazla ilgili bazı önemli detaylar şimdilik belirsizliğini koruyor. Google tarafından bu yıl duyurulan ve şu anda birçok markanın ürünlerinde desteklenen Cihazımı Bul özelliğinin Moto Tag’e entegre olup olmayacağı şimdilik paylaşılmadı.

Motorola’nın takip cihazı yarın tanıtılabilir

Motorola’nın geliştirdiği AirTag rakibi takip cihazı için henüz bir çıkış tarihi verilmedi. Fakat tahminlere göre şirket, 25 Haziran tarihinde, yani yarın gerçekleştireceği lansman etkinliğinde bu ürünü de duyurabilir. Söz konusu etkinlikte şirketin yeni akıllı telefon modelleri olan Moto Razr 50, Moto Razr 50 Ultra ve Moto Razr+ 2024 modellerini karşımıza çıkarması bekleniyor.

Yarın piyasaya sürülecek olan yeni Motorola telefonları Amerika Birleşik Devletleri ve Çin pazarlarında aynı anda satışa çıkacak. Razr 50’nin 965 dolardan alıcılara hitap edeceği öne sürülüyor. Daha gelişmiş bir performans vaat eden Moto Razr 50 Ultra’nın ise 1.300 dolar karşılığında satılacağı belirtiliyor.