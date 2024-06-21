Galaxy Z Flip 6 rakibi Motorola Razr 50 Ultra’nın tanıtım videosu sızdırıldı

Motorola’nın yeni katlanabilir telefonu için geri sayım başladı. Heyecanla beklenen Motorola Razr 50 Ultra (Razr+ 2024) modelinin tanıtım videosu lansmandan önce internete sızdırıldı. Cihazla ilgili akıllarda soru işareti kalan birçok nokta nihayet netliğe kavuştu.

Yeni Motorola telefonu için heyecanlı bekleyiş sürerken, cihazla ilgili gelen son raporlar büyük bir dikkat yarattı. Razr 50 Ultra’nın sızdırılan tanıtım videosunda cihazla alakalı birçok önemli ayrıntı karşımıza çıktı. Cihazın teknik özelliklerine dair dikkat çekici detaylar da belli oldu.

Motorola Razr 50 Ultra’dan neler bekleniyor?

Motorola’nın yeni katlanabilir kapaklı telefonu, Samsung tarafından geliştirilen ve 10 Temmuz tarihinde Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak Galaxy Z Flip 6 cihazıyla doğrudan rekabet edecek. Etkileyici bir tasarıma ev sahipliği yapacak olan Motorola Razr 50 Ultra, sızdırılan tanıtım videosu ile gizemini bozdu. Görüntüler Arsene Lupin adlı X hesabından yayınlandı.

Cihazın harici ekranında alışıldık tasarım korunmaya devam ediliyor. Telefonun sağ alt köşesinde iki büyük lensin yer aldığı çift kamera modülü karşımıza çıkıyor. Ana kameranın yanı sıra telefonda ayrıca iddialı yapay zeka özelliklerine sahip olan ve güçlü yakınlaştırma yetenekleriyle dikkat çekecek bir telefoto lens taşınacak. Estetik olarak göz alıcı bir görünüm ortaya koyacak model, işlevsellik açısından da beklentileri fazlasıyla karşılamak istiyor.

flip the script pic.twitter.com/MBI8YQj229 — Arsène Lupin (@MysteryLupin) June 19, 2024

Motorola Razr 50 Ultra cihazının sızdırılan tanıtım videosu ile birlikte modelin IPX8 sertifikasıyla geleceği doğrulanıyor. Bu sayede suya karşı dayanıklı bir deneyim yaratılıyor. İç ekranda ise selfie çekimleri ve video konferans görüşmeleri için yerleştirilmiş bir selfie kamerası barındırıyor. Cihazın bir diğer önemli ayrıcalığı ise farklı renk seçenekleriyle raflarda boy göstermeye başlayacak olması oluyor. Böylelikle tüketicilerin kendi tarzlarını yansıtacak renkler tercih edebilmelerine olanak tanınıyor.

Etkileyici bir performans sunacak Motorola Razr 50 Ultra modeli yakın zaman önce Geekbench platformunda da karşımıza çıkmıştı. Geekbench’te yer alan bilgilere göre cihazın Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8s Gen 3 yonga setiyle çalışacağı öğrenilmişti. Bu işlemciye sahip ilk katlanabilir telefon olma unvanına erişecek olan model, 12 GB RAM kapasitesi ve Android 14 işletim sistemiyle çalışacak. 68 watt hızlı şarj desteğine sahip olması beklenen telefon 4.000 mAh pil kapasitesiyle gelecek.

Motorola’nın merakla beklenen yeni telefonu Latin Amerika pazarında Razr+ 2024 adıyla satışa çıkacak. Öte yandan cihaz Avrupa’da Razr 50 Ultra adı altında raflarda boy gösterecek.

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