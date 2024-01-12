Motorola, CES 2024’te yeni MotoTalk özelliklerini açıkladı

Birbirinden ilgi çekici yeni ürünlerin duyurularına ev sahipliği yapan CES 2024 etkinliği devam ediyor. Motorola, CES 2024‘te yeni MotoTalk özellikleri ile karşımıza çıktı. Şirket, Las Vegas’ta düzenlenen heyecan verici organizasyonda, iş verimliliğini artırma odaklı yazılım platformu olan MotoTalk’a yapay zeka (AI) tarafından desteklenen bir dizi kullanışlı fonksiyonun eklendiği açıklandı. Bu özelliklerin, işletmelerin günlük operasyonlarını daha kolay bir hale getirmek üzere tasarlandığı duyuruldu.

Motorola’nın yaptığı açıklamaya göre şirket, MotoTalk’ta artık yapay zeka teknolojisinden yararlanarak kullanıcılar günlük iş ve operasyonlarını kolaylıkla optimize etme imkanı elde edecek. Bunun için şirket, Görüntü Tanıma ve Rota Planlama adlı iki yeni özelliği kullanıcılarla buluşturacak. Bu araçlar, Motorola for Business hizmetinin bir parçası olarak markanın iş ekosistemini güçlendirmeye katkıda bulunacak.

Motorola MotoTalk’a yapay zeka destekli yenilikler geldi

Motorola MotoTalk platformuna gelen yeni özelliklerden öne çıkan Görüntü Tanıma işlevi, raflarda yer alan ürünleri otomatik bir şekilde tanımlama ve kataloglama görevi üstleniyor. Bununla birlikte başka mağazalardaki miktarlar, fiyatlar ve stoklarla alakalı gerçek zamanlı veriler paylaşıyor. Platforma gelen bu yenilik, geleneksel olarak kullanılan manuel veri girişi yöntemlerine göre çok büyük bir vakit tasarrufu sunuyor. Öte taraftan iş operasyonları geniş olan firmalar için kritik bir ayrıcalık sağlıyor.

Platforma eklenen bir diğer önemli özellik ise Rota Planlama işlevi oluyor. Bu sayede şirket, yalnızca mesafe ve zaman konusunda verimlilik sağlamakla kalmayıp, ayrıca iş fırsatlarından da faydalanmayı ihmal etmiyor. Satış ekiplerinin manuel planlamaya göre çok daha hızlı rota oluşturmasına olanak sağlayan bu araç, mağazalarda çalışanların performansının etkin bir şekilde takip edilmesine katkıda bulunuyor.

Motorola MotoTalk’ın yeni yapay zeka destekleri özellikleri, işletmelere büyük avantajlar kazandırıyor. Tüm bunların yanı sıra ekip yönetimi, elektronik zaman çizelgeleri, gerçek zamanlı takip etme ve görev yönetimi gibi konularda da öne çıkan şirket, gelen son yeniliklere ilişkin şu açıklamayla karşımıza çıkıyor: