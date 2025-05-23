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    WhatsApp yapay zeka destekli profil fotoğrafı oluşturma aracı getiriyor

    WhatsApp uygulaması iPhone cihazlarına yapay zeka tabanlı profil fotoğrafı oluşturma aracını getirmeye başladı.
    WhatsApp
    • WhatsApp, yapay zeka destekli profil fotoğrafı oluşturma özelliğini iOS cihazlara getirdi.
    • Daha önce Android için Beta sürümünde test edilen araç şimdi nihayet iPhone'lara geldi.
    • İlerleyen günlerde bu özelliğin kararlı sürümde tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

    Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp son birkaç ayda Meta AI ile çeşitli entegrasyonlar başlatarak yapay zeka dünyasında varlığını genişletti. Şirket şimdi de iPhone’larda yapay zeka destekli profil fotoğrafı oluşturma özelliği üzerinde çalışıyor.

    WABetaInfo ekibi tarafından tespit edilen yeni araç, TestFlight Beta programı aracılığıyla iOS için 25.16.10.70 sürümünde görüldü. Yapay zeka tabanlı profil fotoğrafı oluşturma özelliğiyle daha önce WhatsApp’ın Android için yayınlanan 2.25.9.8 Beta güncellemesinde de karşılaşmıştık.

    WhatsApp’ın yeni yapay zeka özelliği nasıl çalışacak?

    Ortaya çıkan raporlara göre WhatsApp yapay zeka üzerine odağını artırıyor. Geleneksel seçeneklerden farklı olarak kullanıcılar istedikleri resmi tanımlayan metni girerek kendilerine özgü profil fotoğrafları oluşturma şansına sahip olmaya başlıyor.

    Aşağıdaki ekran görüntüsünde test kullanıcılarının kullanıcı açıklamalarına göre oluşturulan görsellerle, yapay zeka destekli profil resimleri ve grup simgeleri oluşturmalarına olanak tanıyan özelliği keşfedebilecekleri ortaya çıkıyor.

    WhatsApp yapay zeka profil fotoğrafı oluşturma aracı
    WhatsApp yapay zeka profil fotoğrafı oluşturma aracını iPhone’lara getirdi | Kaynak: WABetaInfo

    WhatsApp’ın yeni özelliği son derece basit bir şekilde çalışıyor. Bunun için profil ayarlarınıza gidip “Fotoğrafı düzenle” seçeneğine dokunmanız gerekiyor. Kullanıcılar bu sekmede “AI Görüntüsü Oluştur” seçeneği ile karşılaşacak.

    Yapay zeka tarafından oluşturulacak profil fotoğrafının nasıl görünmesi gerektiğini açıklayan metni girerek kısa sürede sonuca ulaşabilirsiniz. Yani mevcut bir görsele ihtiyaç duyulmadan, Meta AI tanımlanan açıklamaya göre kişiselleştirilmiş bir görselin oluşturulmasını mümkün hale getiriyor.

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    Ayrıca bir grubun simgesini değiştirmek için bilgi ekranını açıp ilgili seçeneği seçmeniz yeterli olacak. Kullanıcılar daha sonra istediği görseli tanımlayacak. Meta AI’nın grup için kişiselleştirilmiş ve yaratıcı bir fotoğraf oluşturmasına olanak sağlıyor.

    WhatsApp yapay zeka tabanlı profil fotoğrafı oluşturma özelliğini ne zaman yayınlayacak?

    Aracın şu anda yalnızca Beta test kullanıcılarıyla sınırlı olmadığını belirtmekte fayda var. WhatsApp’ın iOS için en son sürümünü doğrudan App Store’dan yükleyen bazı kullanıcılar, yapay zeka ile profil fotoğrafları oluşturma seçeneğini gördüklerini bildirdi.

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    Çok yakında WhatsApp yeni özelliğini daha geniş bir kullanıcı topluluğuna ulaştırmayı planlıyor. Tahminlere göre ilerleyen günlerde tüm kullanıcılar bu özellikten yararlanabilecek.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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