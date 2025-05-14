Microsoft Teams ekran görüntüsü almayı engelliyor

Microsoft Teams için güvenlik tedbirleri artırılıyor.

Şirketten gelen açıklamaya göre uygulama yakında ekran görüntüsü almayı engelleyen bir araca sahip olacak.

Merakla beklenen bu yenilik Temmuz ayında kullanıcılarla buluşacak.

Teknoloji devi Microsoft, popüler video konferans uygulamasında önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta Skype uygulamasının fişini tamamen çeken ve Microsoft Teams platformunu öne çıkaran şirket, şimdi bu uygulamayı daha güvenli bir iletişim ve işbirliği ağı haline getirmek için uğraşıyor.

Ortaya çıkan son raporlara göre platform, toplantılar sırasında kullanıcı gizliliğini güçlendirmek için özel olarak tasarlanmış yeni bir özellik sunuyor. Ekran görüntüsü almayı engelleme özelliği, katılımcıların toplantılar sırasında screenshot almasına izin vermeyecek.

Temmuz ayında ekran görüntülerini engelleme özelliği sunulacak

Merakla beklenen yeni özelliğin 2025 yılının Temmuz ayında dünya genelinde kullanıma sunulması planlanıyor. Android ve iOS işletim sistemlerinin yanı sıra Microsoft Teams’in masaüstü ve web sürümleri de dahil olmak üzere tüm platformları etkileyecek.

Bazı kullanıcılar akıllı telefon gibi harici bir cihaz kullanarak ekranlarının ekran görüntüsünü almak gibi hassas bilgileri yakalamak için alternatif yollara gidiyor. Fakat beklenen yeni özellik, çevrimiçi toplantılar sırasında paylaşılan verileri korumayı amaçlayan ek bir güvenlik mekanizması sunuyor.

Şirketten gelen bilgilere göre toplantılar sırasında izinsiz ekran görüntüsü alma sorununu çözmek için yeni özellik, bir kullanıcı ekran görüntüsü almaya çalıştığında doğrudan müdahale edecek. Görüntünün oluşturulmasına izin vermek yerine toplantı penceresi tamamen kararacak.

Şimdilik belirtilmeyen şey ise toplantı yöneticilerinin bu özelliği devre dışı bırakma yetkisine sahip olup olmayacaklarına ilişkin oluyor. Microsoft’tan ilerleyen günlerde bununla alakalı da bir açıklama geleceği tahmin ediliyor.

Microsoft Teams, Skype’ın yokluğunda öne çıkıyor

Microsoft geçen hafta 22 yıllık popüler iletişim programı Skype’ı resmen kapattı. Şirket bu hamleyle birlikte artık çalışmalarını tamamen Teams’e odaklamak istiyor.

Şirket, Skype’ın yokluğunda kullanıcıları Microsoft Teams hizmetine davet ediyor. Teknoloji devinden gelen açıklamada, “Teams ile kullanıcılar, Skype’ta kullandıkları bire bir ve grup aramaları, mesajlaşma ve dosya paylaşımı gibi temel özelliklerin çoğuna erişebiliyor” ifadelerine yer verildi.

Geçişi kolaylaştırmak için Skype kullanıcıları, mevcut kimlik bilgilerini kullanarak desteklenen herhangi bir cihazdan Microsoft Teams’e ücretsiz olarak erişebilecek.

Kullanıcılara tanınan bu geçiş süreci, sohbet geçmişlerinin ve kişi listelerinin otomatik olarak taşınmasını sağlayarak kullanıcılara kesintisiz bir deneyim ortaya koyuyor.