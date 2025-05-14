WhatsApp durumları paylaşma seçeneği getiriyor

WhatsApp, durumları paylaşma özelliğini test ediyor.

Beta kullanıcılarına sunulan yeni özellik, çok yakında uygulamanın kararlı sürümüne de taşınacak.

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp son aylarda geliştirilip test edilen birçok yeni özelliğin ortaya çıkmasıyla da görüldüğü üzere, durum güncellemelerini iyileştirmek için önemli kaynaklar ayırıyor. Son Beta güncellemesi bu bölüm için sürpriz bir yenilik daha getiriyor.

Kişileriniz tarafından gönderilen durum güncellemelerini yeniden paylaşma ve iletme yeteneği WhatsApp kullanıcılarıyla buluşuyor. Şu anda bir durumu paylaşmanın tek yolu, gönderinin yazarı tarafından doğrudan sizden bahsedilmesi olarak biliniyor.

Diğer kişilerin WhatsApp durumlarını kendilerinin yeniden paylaşması için bir seçenek henüz mevcut değil. Fakat çok yakında şirket bu durumu değiştirmeye hazırlanıyor.

WhatsApp durum güncellemelerini daha sosyal hale getiriyor

WABetaInfo’nun aktardığı bilgilere göre Android cihazlar için Google Play Store üzerinden yayınlanan 2.25.16.16 sürümünde görülen yeni özelliğin kullanımının oldukça sezgisel olması bekleniyor.

Artık platformda bir durum güncellemesi paylaşıldığında, kullanıcı diğer kişilerin içeriklerini paylaşmasına izin vermek veya reddetmek için bir düğme seçme seçeneğine sahip olacak. Merakla beklenen yeni özellik şu şekilde görünecek:

Bu paylaşım seçeneğinin tamamen isteğe bağlı olacağını ve kullanıcıların durumlarının nasıl paylaşılacağı konusunda tam kontrole sahip olacağını belirtmekte fayda var.

Bir kişinin durum güncellemesi başka bir kullanıcı tarafından yeniden paylaşıldığında, yönlendirme işlemi yüksek düzeyde gizlilik sağlayacak.

WhatsApp aslında bu özelliği, paylaşımın her aşamasında hassas bilgilerin korunmasını sağlamak amacıyla tasarladı. Özellikle de durum güncellemesini ilk yayınlayan kullanıcının telefon numarası, yeniden paylaşılan içeriği alan veya görüntüleyen kişiler tarafından asla görülemeyecek.

Bu gizlilik önlemi, belirli bir durum güncellemesinin platform genelinde kaç kez paylaşıldığına bakılmaksızın geçerli durumda. Ancak bu paylaşım seçeneğinin getirilmesi, WhatsApp durumları üzerinden paylaşılan içeriklerin potansiyel olarak viral yayılmasının önünü açıyor.

Durum güncellemelerini paylaşma ayarları şu an için yalnızca WhatsApp Beta programında olan kullanıcılara açık. Merakla beklenen yeni özellik halen geliştiriciler tarafından test ediliyor.

Bu yeniliğin uygulamanın kararlı sürümünün tüm kullanıcılarına resmi olarak sunulmadan önce daha fazla değişiklik ya da iyileştirmeye tabi tutulabileceği söyleniyor.