Microsoft’u geride bırakan NVIDIA dünyanın en değerli şirketi oldu

Son dönemlerde teknoloji dünyasında yapay zeka (AI) patlaması yaşanması ile birlikte NVIDIA rakiplerinin önüne geçerek hızlı bir büyüme yakaladı. Microsoft ve Apple gibi teknoloji devlerini geride bırakmayı başaran NVIDIA, dünyanın en değerli şirketi unvanına sahip oldu. Şirketin elde ettiği bu başarı, yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinde rol oynayan çip ve ekran kartlarına olan olağanüstü talepten kaynaklanıyor.

NVIDIA’nın devasa yükselişi büyük bir dikkat toplamaya devam ediyor. Şirket piyasa değerini sadece iki yıllık zaman diliminde 400 milyon dolar seviyesinden 3 trilyon doların üzerine çıkardı. Yapay zeka sistemlerinin oluşturulmasında kritik bir rol oynayan performans canavarı ekran kartları sayesinde adından sıkça söz ettiren şirket, yapay zeka çipi pazarında yaklaşık yüzde 80’lik bir pazar payıyla zirveyi rakiplerine kaptırmıyor.

The New York Times’ın haberine göre dünyanın en değerli şirketi olan NVIDIA hisse fiyatlarını 135,58 dolar seviyesine yükselterek toplam piyasa değerini 3,335 trilyon dolara taşıdı. İkinci sırada yer alan Microsoft’un değeri 3,32 trilyon dolar olarak bilinirken, Apple ise 3,29 trilyon dolarlık bir değere sahip. Google’ın çatı şirketi Alphabet’in değeri 2,17 trilyon dolar olurken, beşinci basamakta yer alan Amazon ise 1,9 trilyon dolar değerle karşımıza çıkıyor.

Yapay zeka furyası NVIDIA’yı oldukça pozitif etkiledi

Son çeyrek sonuçlarında üç haneli yüzdelik artışlarla ciddi bir gelir elde etmeyi başaran NVIDIA’nın CEO’su Jensen Huang, ChatGPT ve DALL-E gibi yapay zeka hizmetleri için OpenAI firmasına GPU sağlamasıyla bu kritik eşiği aştı. Üst düzey bilgi işlem gücüne sahip ürünlere ev sahipliği yapan şirket, aynı zamanda otonom sürüş ve biyoteknoloji gibi alanlarda da müşterilere sorunsuz bir deneyim sağlama konusunda kendini defalarca kez ispatladı.

Her geçen gün daha fazla büyümeye devam eden NVIDIA, kripto para birimlerinin dibe çakıldığı süreçte dahi istikrarını etkileyici bir şekilde sürdürdü. Bununla birlikte yarı iletken pazarında da liderliği üstlenen şirket, pazardaki en güçlü rakibi Intel’i arkasında bırakarak burada da zirveye çıktı. Piyasa değerini Intel’in 25 katı seviyesine çıkaran firma, en yakın rakibiyle arasına kapanması güç bir mesafe çekti.

Pazardaki tüm zorluklara rağmen emin adımlarla yoluna devam eden NVIDIA, araştırma ve geliştirme yatırımlarına da hız kesmeden devam ediyor. Bununla beraber yapay zeka teknolojilerinin her geçen gün hayatımızda daha önemli roller üstlendiği bu dönemde şirket, pazar lideri olarak teknolojinin geleceğini şekillendirmeye de önemli ölçüde katkıda bulunuyor.

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