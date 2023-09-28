Microsoft’tan ayrılan Panos Panay’ın yeni durağı Amazon oldu

19 yıl boyunca Microsoft’ta görev alan, Windows ve Surface bölüm başkanlıklarını üstlenen Panos Panay, geçtiğimiz hafta şirkete veda etmişti. 2004’te şirkete katılan ve kısa bir süre önce istifasını açıklayan Panay, artık hayatında yeni bir sayfa açmaya karar verdiğini söylemişti. Tecrübeli ismin yeni durağı nihayet belli oldu. Ortaya çıkan söylentiler, Panos Panay’ın Amazon ile anlaştığını ve Alexa ile ilgili ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde rol oynayacağını öne sürüyordu. Bugün yapılan açıklamayla beraber iddialar doğrulandı.

Microsoft’tan sonra bir diğer teknoloji devi Amazon ile el sıkışan Panay, şirketin cihazlar ve hizmetler bölümünün yöneticisi olarak görevde bulunacak. Böylelikle tecrübeli isim, Amazon’dan emekli olan Dave Limp’in koltuğunu devralacak. Limp ise Amazon’un eski CEO’su ve kurucusu Jeff Bezos’un sahibi olduğu uzay araştırma ve nakliye şirketi Blue Origin’in genel müdürü olarak kariyerine devam edecek.

Panos Panay yeni görevine haftaya başlıyor

Panay, Ekim ayından itibaren Amazon bünyesinde yönetici pozisyonunda çalışmaya başlayacak. Bununla birlikte yalnızca doğrudan şirketin mevcut CEO’su Andy Jassy’ye rapor verecek. Panos Panay, akıllı hoparlörler ve ekranların yanı sıra Kindle dijital okuyucu, Fire TV ve Fire Tablet modelleri de dahil olmak üzere Amazon Echo ailesinin tüm cihaz bölümünden sorumlu olacak.

Panay’ın sorumluluğu altında olacak bölüm aynı zamanda Nesnelerin İnterneti (IoT), ev otomasyonu ve yapay zeka alanlarında Amazon tarafından satın alınan ya da sıfırdan kurulan bazı şirketleri de içeriyor. Kilit ve kapı zili üreten Ring de bu şirketler arasında yer alıyor. Şirketin henüz emekleme aşamasında olan ve buluta odaklanan oyun bölümü Luna da yine aynı departmanın bir parçası olarak biliniyor.

Amazon CEO’su Andy Jessy’nin paylaştığı blog gönderisine göre Panay’ın entegre donanım ve hizmetler konusundaki deneyimi şirket için önemli olacak.

Öte yandan görevini devretme hazırlığında olan Dave Limp, Panos Panay ile iki ay birlikte çalışacağını açıkladı. Bununla birlikte Panay’ın yeni görevini şu cümlelerle kutladı: