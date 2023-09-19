Panos Panay 19 yıllık Microsoft kariyerini sonlandırdı

19 yıl boyunca Microsoft şirketine hizmet veren, Windows ve Surface bölümü başkanı koltuğunda yer alan Panos Panay, X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklama ile birlikte şirketten ayrıldığını bildirdi. 2004 yılında şirkete katılan tecrübeli isim, ilerleyen süreçte Surface serisi ürünlerinde ve Windows işletim sistemi bölümünde liderlik üstlenmiş, aynı zamanda Windows 11 yazılımının geliştirilmesinde de önemli bir katkı sağlamıştı.
Yaklaşık yirmi yılını Microsoft’a veren Panay, artık hayatında yeni bir sayfa açmak istediğini dile getirdi ve şirkette geçirdiği zaman ve birlikte ürün oluşturma fırsatına sahip olduğu çalışma arkadaşlarına sonsuza kadar minnettar kalacağını ifade etti.
Panos Panay’ın yeni durağı Amazon olacak
Bloomberg’in haberine göre Panos Panay, Microsoft’taki görevine veda ettikten sonra Amazon ekibine dahil olacak. Panay’ın Amazon’da Alexa ile ilgili ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi konusunda rol üstleneceği iddia ediliyor.
Panos Panay şu cümleler ile Microsoft ekibine ve eski çalışma arkadaşlarına veda ediyor:
“Microsoft’ta geçirdiğim 19 inanılmaz yılın ardından sayfayı çevirip bir sonraki bölümü yazmaya karar verdim. Microsoft’ta geçirdiğim zaman ve birlikte ürün üretme onuruna sahip olduğum harika insanlar için sonsuza kadar minnettarım.”
After 19 incredible years at Microsoft, I've decided to turn the page and write the next chapter. I’m forever grateful for my time at Microsoft and the amazing people I had the honor to make products with.
— Panos Panay (@panos_panay) September 18, 2023
Microsoft’un deneyim ve cihazlardan sorumlu başkan yardımcısı Rajesh Jha, çalışanlarına göndermiş olduğu bir e-posta metninde görev değişikliklerine değindi. Panos Panay’ın bıraktığı koltuğu kurumsal başkan yardımcısı ve tüketici pazarlaması direktörü Yusuf Mehdi’nin üstleneceğini, artık Windows ve Surface bölümlerinin Mehdi liderliğinde hareket edeceğini aktardı. Jha’nın e-postası şu şekilde karşımıza çıkıyor:
“Panos Panay, şirkette yaklaşık 20 yıl çalıştıktan sonra Microsoft’tan ayrılmaya karar verdi. Panos’un ürünlerimiz ve kültürümüzün yanı sıra daha geniş cihaz ekosistemi üzerinde de inanılmaz bir etkisi oldu. Panos’un liderliğinde ekip, sevilen ürünlerle ikonik Surface markasını yarattı. Son zamanlarda, Windows Lideri olarak ekip, OEM iş ortaklarımız da dahil olmak üzere yenilikçi cihazlarda Windows 11 ile yüz milyonlarca kişiye inanılmaz hizmetler ve deneyimler kazandırdı. Onu özleyeceğiz ve yıllar boyunca yaptığı katkılardan dolayı kişisel olarak çok minnettarım. Lütfen ona iyi dileklerde bana katılın.
İleriye dönük olarak stratejimizi ikiye katlayacağız. Panos’un geçişe yardımcı olmasıyla bu değişiklikler hemen yürürlüğe girecek.
- Yapay zeka dünyası için Windows, istemci ve bulutu kapsayan sistemler ve cihazlar. Bu ekibe doğrudan bana rapor verecek olan Pavan Davuluri liderlik edecek. Brett Ostrum, Nino Storniolo, Linda Averett, Ken Pan, Ralf Groene, Aidan Marcuss, Carlos Picoto, Stevie Bathiche, Robin Seiler, Ruben Caballero ve Anuj Gosalia, takımlarıyla birlikte Pavan’a rapor verecek. Windows sürüm planlaması ve yönetimi bu ekip içerisinde devam edecektir. Surface ve MR’a olan bağlılığımız değişmeden kalıyor.
- Yapay zeka dünyası için web, hizmetler ve Windows’u bir araya getiren deneyimler yaratmak. Bu amaçla Shilpa Ranganathan, Jeff Johnson ve Ali Akgun, doğrudan Mikhail Parakhin’e rapor verecek ve ekipleriyle birlikte hareket ederek yeni bir Windows ve Web Deneyimleri Ekibi oluşturacaklar.
- Yusuf Mehdi, OEM ve perakende ortaklarımızla birlikte Windows ve Yüzey işlerine liderlik etme sorumluluğunu üstlenecek.
Ayrıca Charles Simonyi, Terri Chudzik ve Erin Kolb, E+D yönetim ekiplerine katılacak ve Ralf Groene ile Mike Davidson, tasarım ekiplerini daha iyi hizalamak için birlikte çalışacak.
Soruları yanıtlamak için önümüzdeki birkaç gün içinde AMA için zaman planlayacağız. Mevcut planlarımızı uygulamaya odaklanmaya devam edeceğiz. Yaptığınız her şey ve müşterilerimiz ve ortaklarımız üzerinde yarattığınız etki için teşekkür ederiz.”