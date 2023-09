Panos Panay 19 yıllık Microsoft kariyerini sonlandırdı

19 yıl boyunca Microsoft şirketine hizmet veren, Windows ve Surface bölümü başkanı koltuğunda yer alan Panos Panay, X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklama ile birlikte şirketten ayrıldığını bildirdi. 2004 yılında şirkete katılan tecrübeli isim, ilerleyen süreçte Surface serisi ürünlerinde ve Windows işletim sistemi bölümünde liderlik üstlenmiş, aynı zamanda Windows 11 yazılımının geliştirilmesinde de önemli bir katkı sağlamıştı.

Yaklaşık yirmi yılını Microsoft’a veren Panay, artık hayatında yeni bir sayfa açmak istediğini dile getirdi ve şirkette geçirdiği zaman ve birlikte ürün oluşturma fırsatına sahip olduğu çalışma arkadaşlarına sonsuza kadar minnettar kalacağını ifade etti.

Bloomberg’in haberine göre Panos Panay, Microsoft’taki görevine veda ettikten sonra Amazon ekibine dahil olacak. Panay’ın Amazon’da Alexa ile ilgili ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi konusunda rol üstleneceği iddia ediliyor.

Panos Panay şu cümleler ile Microsoft ekibine ve eski çalışma arkadaşlarına veda ediyor:

After 19 incredible years at Microsoft, I've decided to turn the page and write the next chapter. I’m forever grateful for my time at Microsoft and the amazing people I had the honor to make products with.

— Panos Panay (@panos_panay) September 18, 2023