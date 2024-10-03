Microsoft sınırları zorluyor: 360 derece dönen katlanabilir telefon geliyor

Akıllı telefon pazarında şimdiye kadar pek de başarı gösteremeyen Microsoft yine de bu pazara yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni bir akıllı telefon projesi üzerinde çalışmaya başlayan şirket, etkileyici bir patent ile karşımıza çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre Microsoft, 360 derece dönen bir katlanabilir telefon geliştiriyor.

Microsoft’un aldığı bu patent ilk olarak 2021 yılının Şubat ayında tescil edildi. Fakat Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO) bu patenti şimdi yayınladı. 37 sayfalık bir belge sunan kurum, teknoloji devi Microsoft’un sıra dışı bir telefonla karşımıza çıkacağının ilk sinyallerini verdi. İşte şirketin yeni patentiyle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

Microsoft’un yeni patenti neler sunuyor?

MSPowerUser’ın haberine göre alınan yeni patentte şirket, 360 derece katlanabilme yeteneğine sahip bir cihaz üzerinde çalışıyor. Bu özellik sayesinde cihazın tablet ya da dizüstü bilgisayar formuna ulaşabileceği ifade ediliyor. Cihazın bir arka kapağı, bir cam katmanı ve en büyük kısımda başka bir ışık yayan katmanı karşımıza çıkıyor.

Raporda yer alan bilgilere göre cihaz, kapağın cam tabakasında ve arka plakasında tamamen katlandığında bile kırışmadan kolayca ve düzgün bir şekilde katlanmasını sağlayan özel yuvalara sahip. Merak edilen cihazın patent görüntülerini aşağıdan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz:

Bunun yanı sıra Microsoft ayrıca cihazın farklı yönlerde bükülmesi için bir yöntem tasarlamayı da başardı. Bu yenilikçi fikir, cam kapağın sol ve sağ taraflarının birbirine bakmasına, hatta zıt yönlere bakmasına ve birbirinden uzak durmasına neden oluyor.

Yayınlanan patent görüntüsü, cihazın dokunmatik modül yapısını sunarken ayrıca cihaz üzerinde iz bırakmadan yumuşak geçişler yapılmasına olanak sağlamak için lazer modifikasyonu ve ıslak gravürden yararlandığı da bizlere söyleniyor.

Son zamanlarda katlanabilir telefon pazarı birçok heyecan verici modelin karşımıza çıkmasına yardımcı oldu. Son olarak Çinli teknoloji devi Huawei, dünyanın ilk üçe katlanabilen akıllı telefonu ile piyasada büyük bir ilgi görmeyi başardı. Yakın zamanda Xiaomi ve Samsung gibi şirketlerin de benzer üç katlı telefonlar üzerinde çalışmalara başladığı ortaya çıktı. Microsoft’un bu projesiyse pazardaki bir diğer inovatif ürün olarak tüketicileri şimdiden heyecanlandırdı.

Peki ya siz Microsoft’un bu heyecan verici yeni projesi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiinz.