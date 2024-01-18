Microsoft liderinden OpenAI ve Sam Altman hakkında önemli açıklama

Microsoft, yapay zeka odaklı çalışmalarıyla tüm dünyada gözleri üzerinde toplayan OpenAI firmasına olan bağlılığını bir kez daha doğruladı. Microsoft CEO’su Satya Nadella, Dünya Ekonomik Forumu’nun Davos’ta gerçekleşen yıllık toplantısının oturum aralarında önemli bir açıklamada bulundu. Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre tecrübeli yönetici, OpenAI CEO’su Sam Altman’ın geçen yılın sonlarında istifa etmek zorunda kalmasına rağmen şirketin mevcut yönetim yapısından şu anda memnun olduğunu dile getirdi.

Hiçbir yapıyla herhangi bir sorunu olmadığının altını çizen Satya Nadella, “Mevcut yapının, OpenAI’nin insanlığa fayda sağlayan güçlü yapay zeka geliştirme misyonuna sadık kalmasını sağlamanın en iyi yolu olduğuna inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

Neler olmuştu?

Geçtiğimiz aylarda OpenAI yönetim kurulu tartışmalı bir karara imza atarak şirketin kurucu ortağı ve CEO’su olan Sam Altman’ın görevine son vermişti. Altman’ı samimi olmamakla ve güven vermemekle suçlayan ekip, bununla beraber firmanın bir diğer kurucu ortağı Greg Brockman’ı da görevden almıştı. Bunun üzerine teknoloji dünyasında büyük bir tartışma ortaya çıktı. Microsoft, Altman’ın yanında olduğunu vurgulayarak onu işe almıştı. Öte yandan şirketin mevcut çalışanları da istifa edip Microsoft’ta çalışmaya devam etmekle firmayı tehdit etmişti.

Tüm bu tartışmaların odak noktası olan OpenAI yönetim kurulu bunun ardından Altman’ı yeniden göreve getirmişti. Bunun üzerine şirket, “Sam Altman’ın, Bret Taylor (Başkan), Larry Summers ve Adam D’Angelo’dan oluşan yeni bir ilk kurulla birlikte CEO olarak OpenAI’ye dönmesi konusunda prensipte bir anlaşmaya vardık. Ayrıntıları çözmek için işbirliği yapıyoruz. Bu süreçte gösterdiğiniz sabır için çok teşekkür ederiz” açıklamasıyla tartışmayı sonlandırdı.

Satya Nadella, Microsoft’un OpenAI şirketine yatırımlarını değerlendirdi

Yaşanan bu tartışmalardan sonra Microsoft da OpenAI yönetim kurulunda oy hakkı olmayan bir gözlemci pozisyonu elde etti. Şirketin CEO koltuğunda oturan başarılı yönetici Satya Nadella, Microsoft’un OpenAI’ye tam olarak sahip olmamasının bu anlaşmayı daha rekabet yanlısı bir hale getirerek farklı kıldığını dile getirdi. Nadella’nın konuyla alakalı açıklaması söyle oldu:

“Ortaklıklar aslında rekabete sahip olmanın bir yoludur. Microsoft yalnızca OpenAI’yi satın almıyor. Herkese fayda sağlayacak yapay zeka teknolojileri geliştirmek için birlikte çalışıyoruz.“

Son olarak Satya Nadella, Microsoft şirketinin bilgi işlem gücüne yaptığı yatırımların altını çizerek, ChatGPT’ye bu kadar popüler olmadan önce böyle bir yatırım yapmanın oldukça riskli bir hareket olduğunu ifade etti. Fakat günün sonunda bunun doğru bir karar olduğunu gördüklerini belirten yönetici, OpenAI’nin dünyada fark yaratma açısından etkileyici bir potansiyele sahip olduğunu aktardı.