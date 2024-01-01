Microsoft Copilot iOS uygulaması çıktı

Teknoloji devi Microsoft’un geliştirdiği yapay zeka tabanlı sohbet robotu Microsoft Copilot hizmeti nihayet iOS kullanıcılarının erişimine açıldı. Geçtiğimin günlerde yalnızca Android işletim sistemini destekleyen sürümüyle karşımıza çıkan platform, artık iPhone ve iPad cihazlarından da rahatlıkla ulaşılabiliyor. Desteklenen cihaz yelpazesini genişleten şirket, böylelikle daha fazla kullanıcıya ulaşmayı amaçlıyor.

Şu anda iPhone ya da iPad cihazlarından kolayca indirebileceğiniz uygulama, ayrıca macOS işletim sisteminde de destekleniyor. Bu sayede Apple ürünlerini tercih eden kullanıcılar, cihazlarında tarayıcıya gereksinim duymadan, pratik bir şekilde mobil uygulama aracılığıyla Copilot’a ulaşabilecek. Copilot’a yatırımlarını artırmaya devam eden şirket, yapay zeka yarışında önde gelen isimlerden biri haline gelmeyi amaçlıyor.

Microsoft Copilot Android’den sonra iOS cihazlara da geldi

Microsoft’un yapay zeka sohbet robotu, OpenAI şirketi tarafından geliştirilen GPT-4 dil modelinden güç alarak etkileyici bir performans vaat ediyor. Diğer rakiplerine göre en öne çıkan avantajı tamamen ücretsiz bir yapıya sahip olması olarak bilinen hizmet, metin yazmaktan içerik çevirisine birçok pratik işleve ev sahipliği yapıyor.

Öte yandan yine OpenAI’nin DALL-E 3 teknolojisinden faydalanan yazılım, bu sayede görüntü oluşturma yeteneğini de bünyesinde barındırıyor. Böylelikle kullanıcıların çok yönlü bir şekilde hizmetten faydalanabilmesine olanak sağlanıyor. Kullanıcılar yalnızca birkaç basit metin komutu sayesinde yaratıcı görseller üretebiliyor.

Microsoft Copilot uygulamasını iOS işletim sistemine sahip bir cihaza indirmek oldukça basittir. Bunun için iPhone ya da iPad cihazınızdan Apple App Store mağazasını açıp Copilot’un sayfasını ziyaret etmeniz ve indirme işlemini başlatmanız yeterli olacaktır. Sonrasında ise bir Microsoft hesabı aracılığıyla hizmetten pratik bir şekilde yararlanabilirsiniz.

Microsoft’un bu yıl piyasaya sürdüğü yapay zeka hizmeti, rakiplerin göre bir dizi ilgi çekici avantaja ev sahipliği yapıyor. Bunlar arasında Office uygulamalarıyla sıkı entegrasyon, gerçek dünyadan gelen veriler ile sürekli olarak yapay zeka eğitimi ve devamlı olarak gelen yeni güncellemelerle hızla gelişmesi öne çıkıyor.

Farklı yönlerde pek çok kullanıcıya hitap eden Microsoft Copilot, Android sürümünden kısa süre sonra nihayet artık iOS cihazlarda da erişilebiliyor. Bu sayede şirket çok daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Peki ya siz Copilot’un mobil uygulamasını nasıl buldunuz? Kullanıcı deneyimi konusunda düşüncelerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.