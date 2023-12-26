Microsoft Copilot’un resmi Android uygulaması yayınlandı

Teknoloji dünyasında yapay zeka yarışı devam ediyor. AI sektöründe hızlı bir başlangıca imza atan Microsoft, metin ve görsel oluşturma yeteneğine sahip olan üretken yapay zekası Copilot hizmetiyle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Şirketin yaptığı son resmi açıklamaya göre Microsoft Copilot hizmeti bugün itibariyle mobil kullanıcıların erişimine açılıyor.

Microsoft’un yapay zeka hizmeti şu ana dek yalnızca Windows’ta web ya da uygulama üzerinden Bing ve Copilot’un resmi internet sitesi aracılığıyla faaliyet gösteriyordu. Ancak şimdi şirket erişilebilirlik seçeneklerini genişleterek mobilde de kullanıcıların karşısına çıkıyor. Şu anda yalnızca Android kullanıcılarına sunulan uygulama, yakında muhtemelen iOS’ta da erişime açılacak.

Microsoft Copilot Android uygulaması Google Play Store’a geldi

Microsoft’un geliştirdiği Copilot mobil uygulaması ile ilgili ilk detaylar bu yılın Aralık ayının başlarında ortaya çıktı. Nihayet resmi olarak piyasaya çıkan uygulama; metin oluşturma, soru sorma ya da yaratıcı görüntüler oluşturma gibi komutlarda kullanıcılara hizmet verecek.

Şu anda Android kullanıcıları, Microsoft Copilot mobil uygulamasını Google Play Store mağazası üzerinden indirebilir. Fakat şirket şimdilik ne yazık ki Apple cihazları için destek sunmuyor. Uygulamanın iOS sürümünün ne zaman geleceği hakkında maalesef herhangi bir açıklama yapılmadı. Fakat iPhone’larda kullanıcılar bu hizmete Bing uygulaması ya da copilot.microsoft.com adresi üzerinden erişim sağlayabilir.

Copilot, ChatGPT’ye göre birçok avantaj sunuyor

Microsoft Copilot, kullanıcılar için bir dizi ayrıcalık sunarak ChatGPT’ye göre pek çok avantaj sağlıyor. Özellikle de programlama konusunda geliştiriciler için çok daha üretken bir hizmete ev sahipliği yapan servis, aynı zamanda Microsoft 365 uygulamalarıyla entegrasyonu sayesinde de öne çıkıyor. Böylelikle kullanıcıların Word, Excel ve PowerPoint gibi uygulamalarda Copilot’tan yararlanabilmelerine olanak tanınıyor.

Bugün itibariyle Android kullanıcılarının erişimine sunulan Microsoft Copilot uygulamasının bir diğer öne çıkan noktası ise daha uygun fiyatı olarak belirtiliyor. Copilot’a kullanıcıların ücretsiz deneme sürümüyle erişebileceği ve sonrasında aylık 4,99 dolar karşılığında hizmetten faydalanabileceği aktarılıyor. ChatGPT fiyatı ise aylık 15 dolar olarak biliniyor.

ChatGPT rakibi Microsoft Copilot, OpenAI teknolojisini iç yapısında taşıyor. GPT-4 dil modeli ile geliştirilen yapay zeka hizmeti, aynı zamanda görüştü oluşturmak için OpenAI’nin bir diğer popüler hizmeti olan DALL-E 3 teknolojisini kullanıyor.