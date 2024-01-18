Microsoft, Bing Image Creator’ın adını değiştirdi

Teknoloji devi Microsoft, görsel oluşturma odaklı yapay zeka aracı Bing Image Creator’ın adını bugün sürpriz bir şekilde Designer Image Creator olarak değiştirdi. Bu değişiklik platformda hemen yerini aldı. Bing’in internet sitesini ziyaret eden kullanıcılar, hizmetin yeni adıyla karşılaşmaya başladı.

Microsoft’un yapmış olduğu bu değişiklik, yalnızca isimle sınırlı kalıyor. Platformun özellikleri ise herhangi bir şekilde değiştirilmeden karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şirketin bu hamlesi, Copilot Pro sunum notlarında gizli bir şekilde ortaya çıktı. Şirket, yeni abonelik sisteminde yer alan özellikler arasında “Designer Image Creator” adlı yapay zeka görüntü oluşturma işlevinin altını çizdi.

Designer Image Creator nedir ve ne işe yarar?

Microsoft ve OpenAI ortaklığında karşımıza çıkan Designer Image Creator’un özellikleri arasında yapay zeka yardımıyla ilgi çekici görseller oluşturma imkanı yer alıyor. DALL-E 2 teknolojisinden faydalanarak karşımıza çıkan hizmet, girdiğiniz metin komutlarından yola çıkarak ortaya dikkat çeken görüntüler üretiyor.

Farklı amaçlar doğrultusunda faydalanabileceğiniz bu hizmet, ürün tanıtımı için görsel oluşturmaktan yaratıcılığınızı besleyecek çizimler üretmeye kadar birçok görev üstleniyor. Bu sayede son derece gerçekçi resimler üretebilir, sanatsal çalışmalara imza atabilirsiniz.

Öte yandan bu hizmet sayesinde kullanıcılar görüntülerdeki arka planları kaldırma, nesneleri silme ve fotoğraf arka planını genişletme gibi ayrıcalıklı özelliklerden de faydalanabiliyor. Adobe Express ve Canva platformlarına karşı elini güçlendiren Microsoft Designer, bu sayede rakiplerini geride bırakmayı hedefliyor.

Copilot Pro birçok ayrıcalıkla geliyor

Microsoft’un yeni abonelik tabanlı ücretli üyelik sistemi Copilot Pro, kullanıcılar için birçok ayrıcalıklı özellik vaat ediyor. Ücretsiz sürümden farklı olarak GPT-3.5, GPT-4 ve GPT-4 Turbo desteklerine yer veren şirket, OpenAI’nin yeni dil modeline erken erişim imkanı sunuyor. Bununla birlikte kişiselleştirilmiş GPT’lere erişmenize izin veren Copilot GPT de yalnızca ücretli üyelere sağlanıyor.

Excel, Word, PowerPoint gibi Microsoft 365 uygulamalarında Copilot yapay zeka işlevlerini destekleyen hizmet, bununla birlikte Microsoft Designer kullanıcılarına günlük 100 görüntü üretme şansı veriyor. Bilindiği üzere ücretsiz kullanıcılar için günlük limit yalnızca 15 görüntüyle kısıtlı durumda.

Microsoft Copilot Pro abonelik hizmeti şu anda aylık 20 dolardan kullanıcılara hizmet sunuyor.

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