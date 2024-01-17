Microsoft Copilot Pro çıktı! İşte özellikleri, farkları ve fiyatı

Teknoloji devi Microsoft, kullanıcılar için birçok ayrıcalıklı yapay zeka özelliği sunan Copilot Pro abonelik hizmetini açıkladı. Microsoft’un yeni ücretli üyelik hizmeti, OpenAI’nin GPT-4 Turbo dil modeline öncelikli erişim sağlayarak öne çıkıyor. Bununla birlikte hizmetin Word ve OneNote gibi uygulamalarla entegre bir şekilde çalıştığı vurgulanıyor.

Microsoft’un açıklamasına göre yeni Copilot Pro abonelik hizmeti, standart Copilot’un yeteneklerini daha da ileri taşıyarak en gelişmiş özelliklere ulaşmanıza imkan tanıyor. Bununla birlikte kullanıcıların görsel oluşturma, kod yazma, araştırma ve çözüm üretme gibi konularda platformdan verimli bir şekilde yararlanabileceği aktarılıyor.

Microsoft Copilot Pro özellikleri

Microsoft Copilot Pro’nun öne çıkan özellikleri arasında OpenAI tarafından geliştirilen en gelişmiş dil modeli GPT-4 ve GPT-4 Turbo sürümlerine erişim imkanı oluyor. Bu dil modellerine öncelikli bir erişim imkanı vaat eden şirket, ücretsiz sürümde kullanıcılara GPT-4 sunuyor. Trafiğin yoğun olduğu zamanlarda ise GPT-3.5’a geri dönülüyor. Bu anlamda bakıldığında ücretli sürüm, kullanıcılara önemli avantajlar sağlıyor.

Yeni abonelik hizmetinin bir diğer dikkat çeken özelliği ise Office programlarına yapay zeka entegrasyonu oluyor. Microsoft’un açıkladığı bilgilere göre Copilot Pro’yu Word, PowerPoint, Outlook, OneNote ve Excel uygulamalarında kullanmanıza imkan sağlanıyor. Şu anda bu özellik PC, macOS ve iPadOS sürümlerinde kullanılabilyior. Fakat ilerleyen zamanlarda şirket, bunu Android ve iOS kullanıcılarına da getirmeyi planlıyor.

Ücretli abonelik sistemine kaydolan kullanıcılar, kişiselleştirilmiş sohbet robotları oluşturmanıza izin veren Copilot GPT’lere erişim imkanına ulaşıyor. Bu sayede kullanıcılar takvim planlayıcı, çalma listesi oluşturucu, yemek pişirme asistanı ve görüştü oluşturma hizmeti gibi GPT’lerden faydalanabiliyor

Son olarak Microsoft Copilot Pro hizmeti, Microsoft Designer (eski adıyla Bing Image Creator) platformunda günde 100 görüntü hakkı elde ediyor. Ücretsiz sürümde kullanıcıların sadece 15 görüntü üretebildiğini hatırlatmakta yarar var.

Microsoft Copilot ile Copilot Pro arasındaki farklar

Ücretsiz Copilot’ta GPT-3.5 ve GPT-4 dil modeli kullanılırken, Copilot Pro’da ise GPT-3.5, GPT-4 ve GPT-4 Turbo destekleri bulunuyor.

Copilot Pro’da GPT-4 Turbo’ya öncelikli erişim sunuyor.

Copilot GPT yalnızca Copilot Pro kullanıcılarına sağlanıyor.

Microsoft Designer’da ücretsiz kullanıcılar günlük yalnızca 15 görüntü üretebilirken, Copilot Pro’da ise 100 görüntüye ulaşılabiliyor.

Yalnızca Copilot Pro’da Microsoft 365 uygulamalarına erişim sağlanıyor.

Microsoft Copilot Pro fiyatı

Birçok ayrıcalıklı yapay zeka tabanlı araca erişmenize olanak sağlayan Microsoft Copilot Pro’nun fiyatı belli oldu. Açıklanan bilgilere göre hizmet, ayda 20 dolar fiyatlandırmayla kullanıcılara hitap edecek.

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