Microsoft, Bing için sohbet robotunu 6 yıl gizlice test etti

Microsoft kısa bir süre önce arama motoru Bing için OpenAI ile önemli bir ortaklığa imza atarak ChatGPT yapay zeka sohbet robotu entegrasyonuna başladı. Şirketin AI tabanlı yeni özelliği ‘Sydney’ olarak isimlendirilirken; bu projenin esas itibariyle yıllarca süren bir çalışmanın sonucu olduğu ortaya çıktı.

Şirketin ilk defa 2021’de kısıtlı sayıda ülkede üzerinde halka açık olarak test etmeye başladığı özellik, 2016’dan bu yana geliştirilmeyi sürdürüyor. Yeni Bing’in kökleri pek çok kişinin zannettiğinin aksine 6 yıl öncesine dayanırken, firmanın bu konuda atmış olduğu ilk adımların neredeyse kimse tarafından fark edilmediği anlaşıldı.

Bing sohbet robotu 2021’de test edilmeye başlandı

2021 yılında test edilmeye başlanan ‘Sydney’, o yıllarda bazı Bing kullanıcılarına yanıt veren bir sohbet robotunun kod adı olarak biliniyor. Kullanıcı deneyimi, Bing sohbet robotu arayüzünde Cortana benzeri mavi bir kürenin görünmesiyle bu ayın başlarında hayata geçirilen ChatGPT entegrasyonuna oldukça benziyor. Konuya ilişkin Microsoft İletişim Direktörü Caitlin Roulston, The Verge’e yaptığı açıklamada şunları paylaştı:

“Sydney, geçtiğimiz yıllarda Hindistan’da test etmeye başladığımız önceki modellere dayanan bir sohbet özelliğinin eski kod adıdır. Bundan topladığımız veriler, ‘yeni Bing’ ile çalışmalarımıza bilgi kattı. Mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sunabilmek için tekniklerimizi iyileştirmeye, öğrendiklerimizi ve geri bildirimleri birleştirmek için daha gelişmiş modeller üzerinde çalışmaya devam ediyoruz.”

Sydney’in erken sürümü kullanıcılara yanıt vermeye başlamadan önce 2021 arayüzünde “Bu, Bing.com’da deneysel bir yapay zeka sohbet robotudur” şeklinde bir sorumluluk reddi beyanı sunuyordu. Hindistan ve Çin’deki bazı Bing kullanıcıları, 2021’in ilk yarısında sohbet robotunu fark ederken, diğerleri ise 2021’in sonlarında Sydney’in kendisine tanımlandığını görmüştü. Tüm bunlar, Microsoft’un 2017 yılında Bing’de temel sohbet robotlarını test etmeye başlamasından sonra gelişerek karşımıza çıktı.

Orijinal Bing botları, Microsoft’un Office ve Bing’de yıllardır kullandığı yapay zeka tekniklerini ve bugün OpenAI’nin ChatGPT modelinde var olduğu kadar güçlü olmayan metin anlama makinelerini kullandı. Bu robotlar, 2017 yılında şirketin Bing arama motorunu daha diyaloğa dayalı bir modele taşıma çabasının bir parçası olarak hayata geçirildi.

Microsoft Arama ve Yapay Zeka Başkanı Jordi Ribas, şirketin altı yılı aşkın bir süredir arama motorunda sohbet robotu başlatma hayali üzerinde çalıştığını belirtti. Bu yeni büyük dil modelinin, şirketin Sydney’de öğrendiği tüm bilgileri kitlelere ulaştırmaya alıştığını söyleyen Ribas, “Yeni modeli görünce uzun, karmaşık ve doğal sorgular dahil her türlü sorgu için daha doğru ve eksiksiz arama sonuçları sağlayabilmemiz adına ChatGPT yeteneklerini Bing’e nasıl entegre edeceğimizi keşfetmek için ilham aldık” dedi.

Şu anda ChatGPT destekli Bing arama motorunu mobil uygulamalarda test etmeye başlayan Microsoft, yapay zeka sohbet robotunu bünyesine entegre etmek için çalışmalarına son sürat devam ediyor. Öte yandan Google da Bard isimli sohbet robotu için kolları sıvamış durumda. Yakında iki büyük arama motoru, bu alanda kıyasıya bir rekabet göstermeye başlayacak.