Microsoft, Bing aramalarında kullanıcıları Google arayüzüyle kandırıyor

Microsoft, Bing platformunda Google'ı taklit eden sahte bir arayüz sunuyor.

Bu ilginç strateji, kullanıcıların Google yerine Bing'i tercih etmelerine hizmet ediyor.

Bing'de yer alan sahte Google arayüzünde ayrıca Doodle benzeri çeşitli görsellere de yer veriliyor.

Microsoft, popüler arama motoru Bing için ilginç bir strateji ile karşımıza çıktı. Kullanıcıların dikkatini çekme konusunda daha iştahlı bir tavır sergileyen platform, Google’ın önüne geçmek için rakibini taklit eden bir arayüz sunuyor.

Kullanıcılar şu anda Bing platformunda bir Microsoft hesabında oturum açmadan “Google” terimini aratırsa, karşısına Google’a son derece benzer bir arayüz çıkacak. Diğer aramalarda ise sonuçlar standart Bing arayüzüyle sergileniyor. Microsoft’un uyguladığı bu garip strateji bazı kullanıcılarda kafa karışıklığına sebep oldu.

Bing arama sayfalarında sahte bir Google arayüzü sunuyor

The Verge tarafından paylaşılan bilgilere göre Bing arama motorunda Google arandığında ortaya çıkan arayüzde bir arama çubuğu, Google’daki Doodle tasarımlarına benzeyen bir görüntü sunuyor. Aynı zamanda arama çubuğunun altında Google’ın imza stilini taklit eden küçük bir metin yer alıyor. Bunların yanı sıra Microsoft, sonuçların en üstünde görünen kendi Bing arama çubuğunu gizlemek için hafif bir otomatik sayfa kaydırma özelliğini sağlıyor.

Microsoft tarafından uygulanan bu sıra dışı strateji, özellikle de bilgisayarını ilk kez kuran ve Microsoft Edge’in adres çubuğunda bir Google araması yapan yeni kullanıcılar için önemli bir rol oynayabilir. Zira çoğu kullanıcı, aslında arama yaparken Google’ı kullandıklarına inandırılabilir.

Microsoft-Google rekabeti kızışıyor

Son zamanlarda Microsoft, kullanıcıları Google ve Chrome yerine Bing ve Edge platformlarına geçmeye ikna etmek için çeşitli stratejiler izledi. Yani yukarıda söz ettiğimiz hamle, aslında şirket için bir ilk değil. Microsoft’un geçmişte de benzer taktiklerle karşımıza çıktığını belirtelim.

Bu taktikler arasında Chrome indirme sitelerini değiştirmek, Windows sistemlerinde Google Chrome’a ​​pop-up reklamlar eklemek, Chrome indirme sayfalarında anketler sunmak ve hatta kullanıcıları Google’dan vazgeçmeye ikna etmek için kötü amaçlı yazılımlara benzeyen pop-up’lar kullanmak yer alıyor.

Öte yandan Google’ın da internet sitelerinde, kullanıcıları Microsoft Edge kullanmak yerine Chrome’u indirmeye teşvik eden bildirimler bulunuyor. İki şirket arasındaki bu sıkı rekabet, son yıllarda aslında kullanıcıları “bir şekilde” manipüle etmeye odaklanmış durumda.