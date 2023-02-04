Metal Gear serisi 60 milyon satışı geride bıraktı

Hideo Kojima tarafından yaratılan Metal Gear serisi aksiyon-macera türlerini bir araya getirerek oyunculara sürükleyici bir oyun deneyimi vaat ediyor. Serinin ilk oyunu 1987 yılında MSX2 için piyasaya çıkmıştır. Gizli ajan Solid Snake’in dünyayı tehdit eden Metal Gear adlı devasa biyolojik silahı ele almasını konu alan serinin oyunları; taktiksel olarak hareket etme, gizlilik ve diyaloglarla dolu eğlenceli hikayeler sunuyor.

Tüm zamanların en başarılı serileri arasında kabul edilen bu yapım, güncel teknolojik ve sosyal konuları içeren fikirsel ve entelektüel bir boyutta da oldukça tanınmıştır. Günümüze kadar birçok platformda yer alan seri, dünya çapında milyarlarca oyuncu tarafından ilgiyle oynanmıştır.

Metal Gear serisi yılın son 3 ayında 200 bin kopya sattı

Konami bu hafta serinin satışları ile ilgili güncellenmiş rakamları yayınladı ve Metal Gear serisinin geçen yılın aralık ayı itibarıyla 59.5 milyon adet sattığını duyurdu. Elde edilen bu rakamlar, Eylül 2022’de 59,3 milyon olarak kayıtlara geçerken, yılın son çeyreğinde ise 200 bin kopya satıldığını gözler önüne seriyor.

İlk olarak 1987 yılında karşımıza çıkan Metal Gear serisi, esas itibariyle daha fazla oyuncu tarafından talep görüyor. Fakat ne yazık ki popüler franchise, dijital mağazalara dağıtım ile alakalı bir dizi sorun ile karşı karşıya durumda.

Konami bu problemleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmayı ve buna bağlı olarak daha fazla kopya satmayı planlıyor. Toplamda on bir oyuna ev sahipliği yapan seride, çıkış yıllarına göre şu oyunlar yer alıyor:

Metal Gear (1987) Metal Gear 2: Solid Snake (1990) Metal Gear Solid (1998) Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (2001) Metal Gear Solid 3: Snake Eater (2004) Metal Gear Solid: Portable Ops (2006) Metal Gear Solid: Peace Walker (2010) Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (2008) Metal Gear Solid V: Ground Zeroes (2014) Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (2015) Metal Gear Survive (2018)

Bu oyunların yanı sıra, seri ayrıca bir animasyon, bir çizgi roman ve bir hikaye modlu oyun gibi ek içeriklere de sahiptir.

Bu ay serinin geleceğine ilişkin büyük sürprizler gelebilir

Platinum Games, Metal Gear Rising’in 10. yılını kutlamak için bu şubat ayında bir sürpriz ile hayranlarının karşısına çıkacaklarını açıkladı. Yapılan duyuru, serinin 2023 yılında yeni bir oyunla geri dönebileceğine dair umutları artırdı. Konami’nin Silent Hill dünyası ile ilgili bazı projeleri duyurmasının ardından, bu olasılık da kuvvetlenmeye başladı.

Bir süredir gündemde yer alan bu söylentiler, Japon şirketin Metal Gear Solid serinin ilk oyununu yeniden yapmak için bir proje üzerinde çalıştığına işaret ediyor. Aynı zamanda PlayStation 3 ve Xbox 360 konsolları zamanından beri bir koleksiyonda toplanmayan orijinal franchise oyunlarını yeniden yayınlamayı planladığına dair göstergeler karşımıza çıkıyor.