Hideo Kojima’dan Wonka temalı Xbox paylaşımı

Metal Gear Solid ve Boktai serisi ile şimdiye kadar adından sıkça söz ettirmeyi başaran Hideo Kojima, son dönemlerde Death Strading oyunuyla geniş kitlelere ulaşıyor. 60 yaşındaki tecrübeli Japon oyun yapımcısı, kendi adını taşıyan Kojima Productions çatısı altında oyun geliştirmeye devam ediyor. Kojima’nın X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı son paylaşım, kendisine hediye edilen Wonka temalı sınırlı sayıda üretilmiş özel bir Xbox Series X modelini ön plana çıkarıyor.

Kojima, yapmış olduğu paylaşımda ünlü yönetmen Paul King ve tecrübeli Hollywood yıldızı Timothee Chalamet tarafından ziyaret edildiğini paylaştı. Çok yakında Charlie’nin Çikolata Fabrikası’ndan uyarlanan Wonka filmiyle dünya çapında beyazperdede boy gösterecek ikiliden aldığı hediyeyi yayınlayan Kojima, bunun için teşekkürlerini dile getirdi.

Xbox’ın özel olarak geliştirdiği ve sınırlı sayıda ürettiği yeni oyun konsolu, Roald Dahl tarafından kaleme alınan Charlie’nin Çikolata Fabrikası adlı çocuk kitabından ilham alıyor. Aralık ayında kitabın bir sinema uyarlamasının çekileceği bilinirken, Microsoft ise önemli bir iş birliğine imza atarak filmden esinlenen göz alıcı bir sürümle dikkatleri üzerinde topluyor.

Charlie’nin Çikolata Fabrikası kitabına gönderme yaparak tıpkı bir çikolata barını andıran konsolun ön kısmında filmin logosuna yer veriliyor. Etkileyici tasarımıyla beğeni toplayan konsola ilişkin Hideo Kojima, sosyal medya hesabı üzerinden Xbox’a hediyesi için teşekkürlerini dile getiriyor. Xbox ise Kojima’nın paylaşımına “Ne tatlı bir hediye” cümlesiyle cevap veriyor.

Director Paul King gave me a WONKA themed XBOX. Thank you very much. pic.twitter.com/S1O2OrG3YD

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) November 22, 2023