Silent Hill 2 Remake için geri sayım başladı

Konami çok yakında Silent Hill 2 Remake oyunu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Şimdilik ne yazık ki merakla beklenen oyunun çıkış tarihi resmi olarak duyurulmadı. Ancak ortaya çıkan son gelişmeler, söz konusu lansman etkinliğine oldukça kısa bir süre kaldığını gözler önüne seriyor.

2021 yılında piyasaya çıkan ve PlayStation 2 konsolu için yayınlanan hayatta kalma-korku temalı oyun, çok yakında yenilenmiş sürümüyle yeni nesil oyun konsolları ve PC’de oyunseverlerle buluşacak. Sürükleyici bir hikayeye sahip olan oyun, Steam platformundaki son dosya güncellemeleriyle birlikte yakında karşımıza çıkabileceğine işaret ediyor.

Silent Hill 2 Remake çıkış tarihi hakkında yeni ipuçları ortaya çıktı

Steam, Silent Hill 2 Remake’in yolda olduğunu ortaya çıkardı. Platformda oyunun sayfasında yapılan sürekli güncellemelerin yanı sıra yakın zamanda SteamDB, heyecan yaratan yapımın destekleyeceği dil seçeneklerini resmen açıkladı. Paylaşılan bilgiler doğrultusunda oyun Portekizce (Brezilya), İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Rusça, Çince, İspanyolca ve Ukraynaca dillerinde oynanabilecek.

Yakın zaman önce Güney Kore’de GRAC (Oyun Derecelendirme ve Yönetim Komitesi) kaydı alan Silent Hill 2 Remake oyunu ayrıca Meksika’da yer alan Sanborns mağazasında sürpriz bir şekilde ortaya çıkmış, oyunun çıkış tarihi ile ilgili bilgi verilmişti. Mağazanın internet sitesinde yeni Silent Hill oyunu için 30 Mayıs 2024 tarihine işaret edildi. Fakat Meksikalı mağaza hızlı bir şekilde tarih ibaresini kaldırdı.

Şimdilik Meksika merkezli mağazadan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Fakat tahminlere göre mağaza, satış öncekinde kayıt sırasında meydana gelen bir hatayla karşı karşıya kaldı. Konami şimdiye kadar oyunun çıkış tarihi hakkında açıklamada bulunmadı. Fakat yakın zamanda şirketten bir açıklama bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, San Francisco’da gerçekleştirilecek olan Game Developers Conference (GDC) etkinliği için oldukça kısa bir süre kaldı. Önümüzdeki hafta planlanacak organizasyon, sürpriz duyurulara ev sahipliği yapabilir. Bazı iddialar Silent Hill 2 Remake’in de bu etkinlikte duyurulabileceğini öne sürüyor.

Oyunun yapımcı koltuğunda oturan Motoi Okamoto kısa süre önce yapmış olduğu açıklamada, oyunun son geliştirme aşamasında olduklarını bildirmişti. Şirket oyunla alakalı şu ipuçlarına yer vermişti:

“Bu orijinalin özü değil ve şu anda yaratmakta olduğumuz şeyin özü de değil. 22 yıl önce çıkan oyunun aslına sadık vizyonunu tam anlamıyla yansıtmaya çalıştık. Oyuncuların gerçek oynanışı, gerçek bir oyunu gördüklerinde bunu bambaşka bir şekilde değerlendireceklerini düşünüyoruz.”

Peki ya siz yeni Silent Hill 2 Remake oyunu ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Oyunla alakalı beklenti ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.