Meta’dan yapay zeka operasyonları için nükleer enerji hamlesi

Meta, yapay zeka (AI) operasyonları için nükleer enerjiye yöneliyor.

Şirket bu noktada Amazon, Google ve Microsoft'un arkasından giderek nükleer enerji akımına dahil oluyor.

Teknoloji devi Meta, yapay zeka konusunda önemli atılımlarda bulunmaya devam ediyor. AI teknolojisi her geçen gün hayatımızda daha önemli bir rol üstlenmeyi sürdürürken, Meta’nın da bu artan ihtiyaçları karşılamaya yönelik yeni bir girişimde bulunmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Gelen son raporlara göre Meta’nın yeni hedefi yapay zeka ihtiyaçlarını karşılamak için nükleer enerjiye yönelmek olacak.

AI teknolojilerindeki hızla artan enerji ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak atılan bu adım, aynı zamanda şirketin sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemeye de hizmet edecek.

Meta enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirliği sağlayabilmek adına nükleer enerji kaynaklarının önemini vurguluyor. Firmanın AI operasyonlarının geleceği, nükleer enerjide görülüyor.

Meta nükleer enerji hedeflerini açıkladı

The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre Çevresel düzenlemelere uyumlu bir şekilde hareket etmeyi planlayan Meta, düşük karbonlu enerji kaynaklarını artırmayı amaçlıyor. Aynı zamanda yapay zekadan kaynaklanan iş yükleri için daha güvenilir enerji çözümlerine odaklanmak istiyor. Bunun için şu anda en doğru seçeneğin nükleer enerjiden geçtiği aktarılıyor.

“Nükleer enerjinin daha temiz, daha güvenilir ve çeşitlendirilmiş bir elektrik şebekesine geçişte önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz” açıklamasında bulunan Meta, küçük modüler reaktörler adı verilen SMR’ler için kolları sıvadı. Şirket bu gelişmiş reaktörlerin 2030’dan sonra ticari olarak uygulanabilir hale geleceğini ifade ediyor.

Hem SMR hem de daha büyük reaktörler ile ilgilendiğini vurgulayan Meta; bu santrallere izin verecek, tasarlayacak, mühendislik yapacak, finanse edecek, inşa edecek ve işletecek ortaklar aradığını açıkladı.

Şirket bu noktada 2030’lu yılların başına kadar Amerika Birleşik Devletleri’nde 1-4 gigawatt yeni nükleer üretim kapasitesi sunmayı hedefliyor. Şu anda ABD’de 54 nükleer santralin yaklaşık 97 gigawatt’lık birleşik kapasitesi olduğu ve bunun ülkedeki elektrik karışımının yaklaşık yüzde 19’unu ürettiği belirtiliyor.

Sektördeki nükleer enerji rekabeti

Son dönemlerde pek çok teknoloji devi, yapay zeka odaklı iş yüklerini optimize etmek için sürdürülebilir enerji kaynaklarına yöneldi. Sektörde büyük bir dönüşüm başlatan bu gelişme, çevresel sürdürülebilirlik hedefinin yanı sıra ayrıca enerji güvenilirliğini artırmaya da odaklanıyor. Bu konuda Meta’dan önce birçok şirketin çeşitli girişimlerde bulunduğu biliniyor.

Bununla alakalı ilk harekete geçen firmalardan biri olan Microsoft, Eylül ayında Pennsylvania’daki Three Mile Island nükleer santralinden enerji satın almak için 20 yıllık bir anlaşma imzaladı. Constellation Energy aracılığıyla hayata geçirilen bu proje, karbon emisyonlarını ciddi oranda azaltma misyonu üstleniyor.

Google da yapay zeka operasyonlarını desteklemek için küçük modüler reaktörler (SMR) kullanmayı amaçlıyor. Bu SMR’lerin çevre dostu bir enerji kaynağı sunacağı ifade ediliyor. Öte yandan Oracle firmasının da AI işleri için 1 gigawatt kapasiteli bir veri merkezi kurmayı hedeflediği biliniyor.