Meta’dan müzik oluşturan üretken yapay zeka: AudioCraft

Teknoloji devi Meta, metin komutlarından ses ve müzik oluşturmanıza imkan tanıyan yeni bir açık kaynaklı üretken yapay zeka hizmeti olan AudioCraft ile hayranları karşısına çıktı. Yeni AI hizmeti, insanların bir enstrüman çalmayı bilmeden bile müzik yapabilmelerine imkan tanıyor.

AudioCraft’ın üç ana modelden oluştuğu biliniyor. MusicGen, metin komutlarını tanımak ve bunlardan müzik oluşturmak için özel olarak eğitilmiş bir hizmet olarak karşımıza çıkıyor. AudioGen genel ses efektlerinden eğitilmiş, istemlerle ses oluşturma yeteneğine sahip. Son olarak ise ses üretmek ve ses kalitesini korumak adına daha az yapı kullanmanıza izin veren EnDocec kodlayıcı bulunuyor.

AudioCraft açık kaynakta kullanıma sunuldu

Meta’nın müzik odaklı yeni yapay zeka hizmeti olan AudioCraft’ın amacı, daha fazla müzik aleti ve stille daha fazla nüans yakalamak ve bunu yüksek ses kalitesiyle birleştirmek olarak belirtiliyor. Meta’nın açıklamasına göre bunun için sistem, daha kullanıcı dostu bir arayüzle birleşerek kalite kaybı olmadan ve uzun vadede tutarlı sesler oluşturmayı başarıyor.

Meta, yapay zekaya erişimi demokratikleştirme vaadinin arkasında durdu. Bu doğrultuda tüm AudioCraft modellerini ve kodlarını açık kaynakta kullanıma sundu. Şirkete göre bu hizmet, araştırma amaçlı ve teknolojinin anlaşılmasını artırmak için artık dileyen herkes tarafından rahatlıkla erişilebilir bir durumda.

Aynı zamanda açık kaynak, yapay zekayı daha fazla stil ve müzik enstrümanı ile eğitmek için de iyi bir alternatif haline gelebilir. AudioCraft hizmeti için Meta, veritabanının çoğunlukla Batı tarzı müzik ve İngilizce meta verilerden yararlandığını bildirdi.

Meta, AudioCraft tarafından oluşturulan bazı şarkı parçalarını kullanıma sundu. Bazı metin istemleri arasında “Elektro gitar sololu klasik reggae müziği” ve “Kahramanca bir savaş için ideal sinematik bir atmosfer yaratan, gök gürültülü perküsyon ve yükselen yaylılarla büyük orkestra düzenlemesi” yer alıyor.

Şarkılardan bazıları genel görünüyor, ancak aracın neler yapabileceğini anlamak şimdiden mümkün. Söz konusu parçaları audiocraft.metademolab.com adresinden dinleyebilirsiniz. Tamamen ücretsiz bir şekilde geliştiriciler ve araştırmacıların incelemesi için açık kaynakta yayınlanan hizmet, ilerleyen süreçte adını internet kullanıcılarına daha fazla duyuracak gibi görünüyor.